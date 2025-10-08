Gilberto Mora Ya Vale 25 Millones de Euros Según el CIES

Las grandes actuaciones de Gilberto Mora en el Mundial Sub-20 lo han afianzado como una de las grandes promesas, no solamente del futbol mexicano, sino a nivel internacional. A tan sólo unos días de cumplir 17 años de edad, el futbolista de los Xolos de Tijuana ha deslumbrado a propios y extraños, pues registra cinco colaboraciones directas de gol (3 anotaciones y 2 asistencias).

Es por eso que los rumores alrededor de su futuro no se han hecho esperar y de acuerdo con el portal especializado Transfermarkt, clubes como Real Madrid, FC Barcelona, Arsenal y Manchester City lo tienen en el radar. En ese sentido, ese mismo portal tiene tasado a Gilberto Mora en 4.5 millones de euros. Sin embargo, para el Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES), el mexicano tiene un valor de mercado mucho mayor.

¿Cuánto vale Gilberto Mora?

De acuerdo con el CIES, las buenas actuaciones de Gilberto Mora, combinadas con su juventud y potencial, elevan su valor de mercado hasta los 25.2 millones de euros. Además, el reporte sobre el mexicano detalla que un valor estimado para un comprador probable, sería de hasta 17.6 millones de euros.

Recordemos que Mora, al ser menor de edad, no puede ser fichado por un club de Europa ya que la FIFA prohíbe las transferencias internacionales en futbolistas que aún no cumplen 18 años. Sin embargo, al igual que ha sucedido en el pasado reciente con grandes promesas como Endrick o Estêvão, Gilberto Mora podría ser fichado por un equipo del Viejo Continente desde ya y unirse a ellos en cuanto cumpla la mayoría de edad.

Gilberto Mora, la estrella de México en el Mundial Sub-20

La participación de Gilberto Mora en el Mundial Sub-20 de Chile ha sido muy buena. Sus tres goles y 2 asistencias han sido claves para que el equipo que comanda Eduardo Arce esté metido en los Cuartos de Final.

Cabe destacar que Mora es el jugador más joven de los que integra la convocatoria del Tricolor Sub-20.

