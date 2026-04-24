Denuncian Abuso Sexual en Fuerzas Básicas del Equipo Rosario Central: Suspenden Actividades

En Argentina, el equipo Rosario Central suspendió este viernes 24 de abril las actividades de una de sus categorías juveniles luego de que hubo una denuncia anónima por episodios de abuso sexual entre menores.

De acuerdo con medios locales, la denuncia fue interpuesta en la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de la provincia de Santa Fe, donde se ubica la Academia Rosarina.

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Por ello es que la directiva de Rosario Central emitió un comunicado para informar que interrumpió de forma inmediata todas las actividades de la categoría 2013, en la que tuvieron lugar los hechos.

“A partir de la denuncia recibida en el Club de parte de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de la provincia de Santa Fe, que involucra a chicos de categoría 2013, Rosario Central decidió tomar una serie de medidas”, señaló el club en el documento.

Y añadió que “la primera de ellas, de ejecución inmediata, fue la de suspender todo tipo de actividades de la división hasta que se esclarezcan los hechos denunciados”.

Luego, se convocó a “una reunión con unos 60 padres de chicos de la categoría mencionada en instalaciones. Además de los padres de los jugadores, tomaron parte del cónclave coordinadores y entrenadores del Club, más un cuerpo de profesionales designados para la ocasión, que contempla la participación de psicólogos de nuestra entidad”.

Además precisó que durante el fin de semana se realizarán entrevistas a los jugadores, con el objetivo de reunir información para definir nuevas acciones en rorno al supuesto abuso sexual entre menores.

Luego de recibir la notificación de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes se celebró una reunión con decenas de padres y madres de jugadores de la categoría, en la que también participaron entrenadores, coordinadores y profesionales, incluidos psicólogos.

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¿Qué pasará luego de la denuncia por abuso sexual en el club Rosario Central?

Por su parte, fuentes de la Defensoría señalaron que tomaron conocimiento del caso el miércoles a partir de un llamado telefónico, ampliado el jueves, y que el relato recibido “refiere a situaciones de abuso sexual entre menores de edad".

El organismo explicó que ya remitió la información a la Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente, que inició actuaciones de oficio, y que su intervención se enmarca en el sistema de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes.

La Defensoría indicó que desde el inicio articuló con organismos estatales y la institución deportiva para “escuchar y acompañar a niños y familias” y aportar información a la Justicia.

Asimismo, remarcó que este tipo de situaciones requiere una intervención “urgente, responsable y con perspectiva integral” y advirtió sobre la necesidad de evitar la exposición y la revictimización de los menores involucrados.

El club adelantó que prevé comunicar nuevas medidas a partir del lunes, en función de la información recabada durante las entrevistas previstas, y reiteró su disposición a colaborar con las autoridades.

Hay que señalar que Rosario Central es uno de los equipos más destacados de Argentina, junto a Boca Juniors y River Plate. De su cantera han surgido talentos como Ángel Di María, Giovani Lo Celso, Kily González y “Chelito” Delgado, entre muchos otros.

De hecho el delantero Ángel Di María, campeón del Mundo en Qatar 2022, acaba de regresar a Rosario Central para jugar y retirarse, luego de su paso por clubes como Benfica, Real Madrid y Manchester United y París Saint-Germain.



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Con información de N+

RGC