¿Dónde Se Jugará México vs Bélgica? Estadio de Segundo Partido Amistoso de Selección Mexicana

Luego del reñido juego ante los lusos, México se enfrenta a Bélgica en su segunda prueba antes del Mundial 2026, pero al ser los juegos previos a la Copa del Mundo, hay dudas de si también se realizará el encuentro en tierras aztecas. ¿Dónde se juega México vs Bélgica? Te contamos.

Y es que después del partido ante Portugal sin Cristiano Ronaldo, la Selección Mexicana afina detalles para lucirse en la contienda de la que será anfitriona.

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¿Dónde se juega México vs Bélgica?

La Selección Azteca se enfrentará a Bélgica en un partido amistoso internacional este martes 31 de marzo de 2026, a las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

El partido se realizará en el Soldier Field de Chicago, Illinois, como parte de su preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿Dónde ver México vs Bélgica 2026?

La transmisión del México vs Bélgica podrás seguirla gratis y en vivo a través de Canal 5 Televisa de televisión abierta y TUDN en televisión de paga.

En caso de que quieras seguirlo en línea, puedes ver el encuentro a través de ViX, con su plan premium.

Te recordamos que ya se hizo pública la convocatoria de Javier Aguirre para el duelo de preparación contra Bélgica.

Porteros:

Raúl Rangel (Chivas)

Guillermo Ochoa (AEL Limassol)

Carlos Acevedo (Santos)

Defensas:

Richard Ledezma (Chivas)

Jorge Sánchez (PAOK)

César Montes (Lokomotiv Moscú)

Israel Reyes (América)

Johan Vásquez (Genoa)

Everardo López (Toluca)

Jesús Gallardo (Toluca)

Jesús Angulo (Tigres)

Medios:

Denzell García (FC Juárez)

Erik Lira (Cruz Azul)

Obed Vargas (Atlético de Madrid)

Álvaro Fidalgo (Real Betis)

Orbelín Pineda (AEK Atenas)

Carlos Rodríguez (Cruz Azul)

Érick Sánchez (América)

Brian Gutiérrez (Chivas)

Delanteros:

Roberto Alvarado (Chivas)

Germán Berterame (Inter Miami)

Julián Quiñones (Al-Qadsiah)

Alexis Vega (Toluca)

Guillermo Martínez (Pumas)

Raúl Jiménez (Fulham)

Armando González (Chivas)

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