¿Por Qué No Juega Cristiano Ronaldo Hoy? Manda Mensaje a Compañeros Previo al México vs Portugal

En la antesala de uno de los encuentros más simbólicos rumbo al Mundial, se confirmó que Cristiano Ronaldo no formará parte del partido entre México y Portugal este 28 de marzo en la Ciudad de México, debido a una lesión que lo ha dejado fuera de la convocatoria.

El encuentro no solo representa un duelo internacional de alto nivel, sino también la reinauguración del histórico Estadio Azteca, que tras su remodelación ahora llevará el nombre de Estadio Banorte, en el marco de los preparativos para la próxima Copa del Mundo. Este evento marca un momento clave tanto para la selección mexicana como para el fútbol internacional, al reabrir uno de los recintos más emblemáticos del deporte.

Ponen a Prueba el Estadio Banorte con el México-Portugal de Cara a la Inauguración el Mundial 2026

La ausencia de Ronaldo ha generado diversas reacciones, especialmente porque en días recientes el jugador ha compartido contenido en redes sociales donde aparenta estar en buen estado físico. Esto ha derivado en críticas por parte de aficionados que cuestionan la gravedad de su lesión y su ausencia en un partido.

Breve, pero contundente

Sin embargo, el delantero portugués no se ha mantenido al margen. A través de su cuenta de Instagram, compartió una publicación de la Federación Portuguesa de Futbol en la que se anunciaba el encuentro contra México. Acompañó la imagen con un breve pero significativo mensaje de apoyo para sus compañeros: “Força”, dejando claro su respaldo al equipo pese a no estar presente en el terreno de juego.

Portugal enfrentará así este compromiso sin su máxima figura, mientras México buscará aprovechar la localía en un estadio renovado que apunta a ser protagonista en el próximo Mundial. El partido, más allá del resultado, simboliza el inicio de una nueva etapa para el recinto y un paso importante en la preparación de ambas selecciones.

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