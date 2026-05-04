¿Arsenal vs Atlético de Madrid Va Gratis por TV Abierta? Dónde Ver Partido de Champions League

La UEFA Champions League está en su recta final, pues únicamente quedan cuatro equipos con vida en esta edición del torneo y estamos a punto de conocer a los finalistas. Esta semana se juegan los partidos de vuelta de las Semifinales y el primer finalista del certamen saldrá del encuentro Arsenal vs Atlético de Madrid. La ida entre estos clubes terminó con empate 1-1, por lo que todo quedó abierto para el juego de este martes 5 de mayo si aún no sabes qué canal pasa el juego entre estos dos equipos, acá te decimos si va gratis por TV Abierta en México para que sepas dónde verlo.

Recordemos que en la Champions League ya no existe el criterio de desempate de los goles de visitante por lo que, en caso de finalizar con igualdad en el marcador global, el partido Arsenal vs Atlético de Madrid se iría a tiempos extra y, de ser necesario, a penales.

¿A qué hora juega Arsenal vs Atlético de Madrid?

El partido de vuelta de las semifinales de Champions League entre Arsenal y Atlético de Madrid se jugará este martes 5 de mayo a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, y se disputará en el Emirates Stadium, casa de los 'Gunners', en Londres. Ambos equipos buscarán asegurar su lugar en la 'la gran final que se jugará en Budapest. Recordemos que ninguno de los dos clubes de esta semifinal ha logrado ganar la 'Orejona'.

¿Va gratis el Arsenal vs Atlético de Madrid en México?

El partido Arsenal vs Atlético de Madrid de las semifinales de la UEFA Champions League no pasará gratis por ningún canal de la TV Abierta en México, ya que la única opción de mirar la transmisión en vivo es por televisión de paga. Sin embargo, podrás seguir gratis este compromiso en el Liveblog de N+. En este minuto a minuto online podrás consultar el marcador en directo, las mejores acciones del juego y el resumen del juego.

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DB