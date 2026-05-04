Fallece Eduardo Lamazón, Periodista y Analista de Box, a los 70 Años de Edad

Este lunes 4 de mayo se confirmó la noticia del fallecimiento de Eduardo Lamazón, periodista y analista de box. A través de un posteo en X (antes Twitter), el narrador de TUDN, Carlos Aguilar, informó del suceso. "Con mucha tristeza informo la partida de Eduardo Lamazón. Un hermano que me dio esta vida en el boxeo. Mil gracias 'Lama Lamita' por tu entrega conmigo, por tus grandes pláticas y nuestras noches bohemias de boxeo. Te extrañaré siempre", escribió.

Con mucha tristeza informo la partida de Eduardo Lamazon! Un hermano que me dio esta vida en el boxeo! Mil gracias Lama Lamita por tu entrega conmigo por tus grandes pláticas y nuestras noches bohemias de boxeo! Te extrañaré siempre. — Carlos A Aguilar C. (@elzarcaguilar) May 4, 2026

Minutos más tarde, la cuenta oficial en instagram de Eduardo Lamazón publicó un mensaje de despedida tras el fallecimiento del analista. "Hoy no me dirijo a ustedes con un adiós, sino con un profundo y sincero hasta luego. México no fue solamente el lugar donde desarrollé mi pasión por el boxeo; fue el país que me abrió sus puertas cuando más lo necesitaba, que me brindó oportunidades y me dio un hogar durante más de 50 años", se lee en el comunicado.

Reacciones a la muerte de Eduardo Lamazón

Luego de que se diera a conocer el fallecimiento de Eduardo Lamazón, varias personalidades del gremio periodístico y del deporte, expresaron sus condolencias. Uno de ellos fue Julio César Chávez, quien en sus redes sociales dedicó unas palabras para 'Lamita'. "Mi querido amigo, te voy a extrañar mucho. Fue un honor compartir contigo en esta vida. Te quiero. Que Dios te reciba. Hasta pronto".

También David Faitelson, periodista de TUDN, dijo en su cuenta de X que fue "una pena enterarme del fallecimiento de Eduardo Lamazon". "Gran personaje del boxeo mexicano, secretario general del CMB junto a Don José Sulaiman. Un buen hombre, apasionado por el boxeo y el buen vino".

Por su parte, el periodista Antonio de Valdés escribió que "su legado que deja en la crónica deportiva será eterno. Una voz legendaria en el deporte mexicano". Otro de los que reaccionó ante la muerte de Lamazón fue Mauricio Sulaimán, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, quien dijo que "Eduardo era como un hijo para mis padres, era otro hermano, trabajador y leal. El WBC, la familia del boxeo y los fans de sus transmisiones por televisión lo extrañarán para siempre".

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DB