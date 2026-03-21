¿Dónde Ver Real Madrid vs Atlético de Madrid En Vivo? ¿Pasa Gratis en México? Horario del Derbi

Este fin de semana se juega el derbi madrileño y si aún no sabes dónde ver el partido del Real Madrid vs Atlético de Madrid, acá te decimos a qué hora se juega, si se puede mirar gratis en México y qué canal pasa la transmisión en vivo por TV u online del juego correspondiente a la Fecha 29 de LaLiga 2026.

El derbi madrileño llega en un momento importante para el equipo de Álvaro Arbeloa, luego de que a mitad de semana el Real Madrid eliminara al Manchester City de la Champions League 2026. Por su parte, los Colchoneros también se mantienen con vida en el torneo de la UEFA, luego de dejar en el camino al Tottenham en la fase de Octavos de Final.

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¿A qué hora juega el Real Madrid vs Atlético de Madrid por el Clásico Madrileño de LaLiga 2026?

El partido ya tiene horario definido. El clásico madrileño inicia a las 14:00 horas (tiempo del centro de México) de este domingo 22 de marzo. El juego se lleva a cabo en el Estadio Santiago Bernabéu.

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Este partido es de vital importancia para ambos equipos. Por un lado el Real Madrid busca recortar distancias con el Barcelona, en la pelea por el título de liga. En cuanto al Atlético de Madrid, los dirigidos por el Cholo Simeone buscan mantenerse en la parte alta de la tabla general.

¿Dónde ver Real Madrid vs Atlético de Madrid en México?

La partido entre el Real Madrid y el Atlético Madrid no pasa gratis por ninguna señal, pero la buena noticia es que la transmisión del derbi madrileño se va a poder ver en Sky Sports, a través de Izzi en México. Si no tienes la posibilidad de mirar el juego por TV, el partido estará disponible en vivo online por internet en la app de Izzi Go.

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¿Qué canal es Sky Sports en Izzi?

El canal que transmite el Real Madrid contra Atlético de Madrid es el 522 de Izzi, señal solamente disponible para quienes contratado el paquete de futbol de Sky Sports con la compañía de telecomunicaciones en México.

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Ahora que ya se sabe a qué hora es el partido Real Madrid vs Atlético de Madrid este domingo y el canal que pasa la transmisión en México, solo queda esperar al silbatazo inicial para ver quién se alza con el triunfo en el Derbi de LaLiga de España 2026.

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