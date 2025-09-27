Eduardo Berizzo Deja de Ser Técnico del León, ¿Cuántos Entrenadores Han Sido Despedidos?

Rodó una cabeza más en el Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, pues este sábado 27 de septiembre se confirmó que Eduardo Berizzo deja de ser el director técnico del Club León. Esta decisión, según informó la institución, fue tomada por el propio estratega en lo que ha sido calificada por el club como un "acto de nobleza pocas veces visto en el futbol".

Berizzo, de 55 años de edad, dirigió su último partido con el León el pasado viernes 26 de septiembre. El duelo, correspondiente a la Jornada 11 del certamen, vio al conjunto de la 'Fiera' caer 2-0 ante los Bravos de Juárez. Como consecuencia de esa derrota, el entrenador decidió dar un paso al costado y la directiva del equipo aceptó su renuncia. "Eduardo Berizzo nos ha compartido que su etapa como Director Técnico del Club León concluye, presentando su renuncia aceptada por el Club, de común acuerdo", se lee en el comunicado oficial.

En el mismo texto, Club León asegura que la decisión de Berizzo es "muy dolorosa" para ellos, pero le desearon a él y a su cuerpo técnico, la mejor de las suertes de cara al futuro. Sin embargo, la directiva no ha dado algún indicativo sobre quién o cuándo se designará al sucesor del argentino.

¿Cómo le fue a Eduardo Berizzo como entrenador del León?

Eduardo Berizzo llegó al Club León para la Jornada 7 del Apertura 2024, es decir, hace poco más de un año. Durante su etapa al frente del equipo registró 15 triunfos, 11 empates y 18 derrotas en 44 partidos dirigidos. Además, recibió el fichaje estrella de James Rodríguez y estuvo cerca de dirigir el Mundial de Clubes 2025, pero al final el equipo fue eliminado por decisión de la FIFA ante el tema de la multipropiedad.

Ahora el cuadro de los 'panzas verdes' deberá pensar qué hacer de cara a su próximo compromiso, el cual llegará ante el vigente monarca del balompié mexicano, Toluca. Esepartido está programado para jugarse el sábado 4 de octubre en el estadio del Club León.

¿Cuántos entrenadores han quedado sin trabajo en el Apertura 2025?

Con la renuncia de Eduardo Berizzo, suman tres los entrenadores que se han quedado sin trabajo a lo largo del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. El primero en caer fue Gonzalo Pineda, quien dirigió al Atlas hasta la Jornada 4. Posteriormente, apenas una jornada más tarde, Puebla decidió despedir a Pablo Guede tras haber conseguido únicamente un triunfo en cinco encuentros disputados.

