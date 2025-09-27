¿Cómo Le Fue a México en el Campeonato Mundial de Paranatación 2025?

Se llevó a cabo el Campeonato Mundial de Paranatación 2025 en Singapur, donde las y los paratletas dejaron en alto el nombre de México gracias a sus destacadas actuaciones. Desde el 21 de septiembre, los mejores representantes mexicanos se dieron cita para competir ante los mejores del mundo y lograron ganar múltiples medallas, demostrando el enorme talento que hay en el país.

México estuvo muy bien representado en este Campeonato Mundial de Paranatación, el cual vio a la delegación nacional conquistar un total de 7 preseas, obtenidas por 5 paratletas mexicanos. Aquí te decimos quiénes, y en qué pruebas, lograron hacerse con las medallas.

Los medallistas mexicanos en el Campeonato Mundial de Paranatación 2025

México ganó 7 medallas en el Campeonato Mundial de Paranatación 2025: 1 de oro, 1 de plata y 5 de bronce. Estos fueron los y las paratletas que se regresan a territorio mexicano con una presea mundial bajo el brazo:

Arnulfo Castorena - Medalla de oro en 50m pecho SB2 (Octava medalla de oro mundial)

Ángel Camacho - Medalla de bronce en 100m libres S4 y medalla de bronce en 150m combinados SM4

Jesús Gutiérrez - Medalla de plata en 200 combinados SM6 y medalla de bronce en 100m pecho SB6

Fabiola Ramírez - Medalla de bronce em 200m libres S2

Patricia Valle - Medalla de bronce en 200 libres S3

¿En qué lugar del medallero en el Campeonato Mundial de Paranatación quedó México?

Gracias a las siete 7 medallas que conquistaron las y los paratletas mexicanos que asistieron al Campeonato Mundial de Paranatación en Singapur, México finalizó en el lugar 18º con 7 medallas: 1 de oro, 1 de plata y 5 de bronce.

Italia terminó en el primer lugar con 46 medallas, Estados Unidos 35, China 33, Ucrania 49, Gran Bretaña 40, Brasil 39, Australia 26, España 24, Países Bajos 14, y Alemania 10.