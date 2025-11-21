Enrique Alfaro, Exgobernador de Jalisco, Será Técnico de Futbol en España: ¿En Qué Equipo?

Este viernes 21 de noviembre se hizo oficial la contratación de Enrique Alfaro, exgobernador de Jalisco, como entrenador de un equipo histórico del futbol español. Fue el propio expolítico quien ofreció los detalles de su nuevo puesto. Esto es lo que sabemos.

Enrique Alfaro Ramírez, de 52 años de edad, nunca ha ocultado su pasión por el balompié. Muchas veces se le vio apoyando a los equipos de sus amores, las Chivas del Guadalajara y el Real Madrid. Pero pocos imaginaban que haría carrera como entrenador de futbol.

Noticia relacionada: Liga MX: Hernán Cristante Deja de Ser Entrenador del Club Puebla de Cara al Torneo Clausura 2026

De hecho Alfaro inició su formación en el 2022, practicando en las fuerzas básicas del club Guadalajara y más adelante hizo el máster en Dirección de Futbol en la Universidad del Real Madrid. Una vez que culminó sus estudios, ya tiene empleo en el futbol ibérico.

A través de sus redes sociales. Alfaro Ramírez señaló que una vez que dejó su cargo como gobernador de Jalisco (2018-2024) se dio cuenta de que “mis ganas y mi entusiasmo por la política se habían agotado”. Así que fue en busca de nuevos retos, en el área deportiva:

Quería reinventarme. No concibo hacer algo sin la fuerza vital que te impulsa a soñar, a transformar, a desafiar los límites. Por eso decidí que dedicaría los siguientes años de mi vida a mi gran pasión: el futbol

Video: "La FIFA Es Un Organismo Ultraconservador": Faitelson

Enrique Alfaro, exgobernador de Jalisco, llega al futbol de España: ¿En qué equipo será auxiliar técnico?

Así que a partir de ahora Alfaro formará parte del cuerpo técnico del Real Valladolid, que compite en la Segunda División del futbol español. Así lo hizo saber el expolítico:

Hoy me llena de felicidad decirles que el Real Valladolid será mi nueva casa. Que voy a continuar mi proceso de formación como Auxiliar Técnico del primer equipo

Y añadió que “poder iniciar mi carrera en un club profesional en el país con el mejor futbol del mundo es un sueño hecho realidad. Hacerlo además en club histórico del futbol español, en una ciudad espectacular, representa también un enorme compromiso”.

Enrique Alfaro trabajará en el Real Valladolid, junto al entrenador uruguayo Guillermo Almada. Foto: @realvalladolid

Enrique Alfaro trabajará bajo las órdenes del uruguayo Guillermo Almada, entrenador ampliamente conocido en el futbol mexicano luego de su paso por Santos Laguna y Pachuca. Desde julio del 2025 fue designado timonel del Real Valladolid.

Historias recomendadas:

Con información de N+

RGC

