Estadísticas de Pumas vs Pachuca: Los Números que Definirán al Finalista

La rivalidad entre Pumas y Pachuca se ha convertido en una de las más equilibradas del futbol mexicano durante la era de los torneos cortos. En 68 encuentros disputados, los universitarios registran 20 triunfos, 28 empates y 20 derrotas, con 81 goles a favor y 78 en contra, para un total de 88 puntos obtenidos.

En condición de local, los Pumas han disputado 33 partidos frente a los de Pachuca, con saldo de 11 victorias, 12 empates y 10 derrotas, además de 40 anotaciones a favor y 38 recibidas. Como visitantes, el balance también es cerrado: 35 juegos, nueve triunfos, 16 igualadas y diez derrotas.

Considerando también los torneos largos, el historial entre ambos equipos alcanza 82 partidos, con marca de 27 victorias para Pumas, 30 empates y 25 triunfos de Pachuca, además de 99 goles anotados por los universitarios y 92 recibidos.

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Su buen momento

Los Pumas llegan a este compromiso atravesando un buen momento futbolístico, con una racha de diez encuentros sin derrota y con la posibilidad de alcanzar once por primera vez desde el Clausura 2011.

Además, solamente han perdido uno de sus últimos 16 partidos oficiales, periodo en el que suman nueve victorias y seis empates. Otro dato destacado es que los universitarios han marcado gol en sus últimos 25 partidos oficiales, estableciendo su racha anotadora más larga en torneos cortos.

El antecedente más reciente entre ambos equipos favorece a Pumas, que se impuso 2-0 con anotaciones de Uriel Antuna y Robert Morales, resultado que además otorgó a los felinos el liderato general del certamen.

En enfrentamientos de fase final, la rivalidad también está completamente equilibrada. En seis series previas, cada club avanzó en tres ocasiones. Pumas salió vencedor en el play-in del Clausura 2024, los cuartos de final del Guardianes 2020 y la final del Clausura 2009; mientras que Pachuca ganó el play-in del Apertura 2025 y los cuartos de final del Apertura 2006 y Clausura 2014.

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