Federación Mexicana de Futbol Lanza Campaña para Erradicar el Grito Homofóbico en el Mundial

La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) lanzó una campaña para promover 'la ola' entre los aficionados a la selección y eliminar el grito homofóbico.

En un comunicado la FMF indicó:

"Esta campaña tiene el objetivo de sensibilizar a la afición sobre la importancia de apoyar a la selección nacional de México con 'la ola' y no con gritos discriminatorios que sanciona la FIFA para canalizar la pasión y que las tribunas se conviertan en el auténtico jugador número 12"

Promoción de la campaña

Para la promoción de la campaña previa la justa mundialista la Federación Mexicana de Fútbol recurrió a varios exseleccionados que estuvieron en el Mundial de 1986, entre los que se encuentran: Fernando Quirarte, Luis Flores, Miguel España, Carlos de los Cobos, Félix Cruz, Carlos Muñoz, Mario Trejo y Armando Manzo.

La campaña se dividirá en dos etapas, de acuerdo con lo que informó la FMF:

Durante la primera se transmitirán videos con los exseleccionados mencionados, a las que se unirán en una segunda etapa, Hugo Sánchez, Manuel Negrete y Javier Aguirre.

El organismo comunicó el sentir y recuerdos de los exjugadores que vivieron el Mundial en México hace 40 años, donde hablan de ‘la ola’, que la afición realiza al levantarse del asiento y elevar las manos.

Felix Cruz señaló al respecto:

"La ola nació en México, fue impresionante, inclusive para el árbitro, ahora imagínate aquí con más cantidad de personas"

Por su parte Luis Flores recordó:

"Imagínate esa ola con todo el Estadio Azteca cantando el himno nacional. Me tocó esa bendición de vivirlo en 1986"

"El apoyo extra es una motivación importante. Cuando juegas tus partidos de local, aquí tenemos la ventaja del apoyo de la gente", explicó Mario Alberto Trejo.

La campaña será distribuida en distintas plataformas digitales y tendrá presencia en los partidos de cierre de preparación que México tendrá en el país.

"'La Ola Sí, el grito No', se suma a otras campañas que ha emprendido la Federación Mexicana de Fútbol a favor de la selección nacional de México en conjunto con la Liga MX en este camino rumbo a la Copa del Mundo 2026", finalizó el comunicado.

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Con información de EFE