Futbol de Estufa: Los Pumas Quieren Fichar a Sebastián Córdova para el Clausura 2026  

Mientras los futbolistas ya hacen trabajo de pretemporada, la directiva de los Pumas está concentrada en la búsqueda de refuerzos para el Torneo Clausura 2026. Entre los nombres que ya se barajan destaca el de Sebastián Cordova, que en las últimas temporadas ha vestido el uniforme de los Tigres de la UANL.

El interés por contratar a Sebastián Córdova es mucho, por lo que ya hubo acercamientos entre la directiva del equipo auriazul y el mediocampista mexicano. Sin embargo, como apuntan los expertos en fichajes, hay algunos obstáculos a sortear para que se concrete la llegada del mediocampista a Ciudad Universitaria.

Francisco Sebastián Córdova Reyes, de 28 años de edad, es canterano del América y antes de llegar al primer equipo fue prestado al equipo Alebrijes de Oaxaca, en la Liga de Ascenso. Más adelante fue cedido al Necaxa, club en el que destacó.

Fue en enero del 2019 que regresó al América para disputar el Torneo Clausura y a partir de ahí tuvo un desempeño ascendente que lo llevó a ser titular indiscutible. Tres años después fue transferido a los Tigres, aunque se especulaba que había equipos europeos que lo pretendían.

Desde el Torneo Clausura 2022 portó la playera de Tigres, equipo al que llegó a petición del entrenador Miguel “Piojo” Herrera. En mayo del 2023 fue pieza clave para que su equipo venciera 3-2 a Chivas en la final del Clausura y se coronara campeón de la Liga MX.

Mercado de fichajes: ¿Qué puede frenar la llegada de Sebastián Córdova a Pumas?

Hay que mencionar que la salida de Córdova de Tigres se debe a que ya no cuenta con la confianza del técnico Guido Pizarro, quien incluso no lo convocó para la final de vuelta del Torneo Apertura 2026 el pasado fin de semana ante Toluca.

Lo mismo que le pasó cuando tuvo que dejar las filas del América, cuando el estratega Santiago Solari lo relegó para darle prioridad al mediocampista español Álvaro Fidalgo.

Ahora que se abre la posibilidad de que Córdova llegue a los Pumas, porque finaliza su contrato con los Tigres, hay un par de obstáculos que podrían frenar el fichaje.

El principal de ellos es la parte económica, ya que Córdova está acostumbrado a sueldos exorbitantes luego de jugar con dos de los clubes que mejor pagan: América y Tigres. Así que todo depende de que baje sus pretenciones salariales.

Otro punto que podría echar por tierra su contratación con los Pumas es que hay otros clubes que también lo tienen en la mira. Y uno de ellos es Chivas, que anda en busca de talento mexicano para armar una plantilla que pueda levantar el trofeo de campeón que tanto anhela.

