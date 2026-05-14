Henry Martín Pide Perdón por Fallar Penal Ante Pumas y Da las Gracias: "No Me Voy A Esconder"

El capitán del América, Henry Martín, se disculpó con la afición azulcrema por fallar el penal contra Pumas y cuyo error le costó el pase de las Águilas a Semifinales de la Liguilla del Clausura 2026 el fin de semana.

El yucateco emitió un sentido mensaje para dar la cara dos días después de no haber concretado la remontada en los minutos finales de la vuelta de cuartos del clásico capitalino que se disputó en el estadio Olímpico Universitario. Aseguró que no se esconderá y aprovechó para agradecer el apoyo de los hinchas americanistas.

En primer lugar, el delantero dijo que le duele mucho haber decepcionado a los seguidores del cuadro de Coapa. Añadió que el error quedará marcado en su carrera y no hay niguna justificación.

"Han sido días muy difíciles y no hay un solo momento en que no piense en ese penal. Me duele muchísimo. Me duele por mis compañeros, por el enorme esfuerzo que hizo este equipo, pero sobre todo por ustedes, que nunca dejaron de creer", escribió en sus redes oficiales dirigiéndose a los aficionados.

"Sé lo que representa este club. Sé lo que significa ponerse esta camiseta y defender estos colores. Por eso sé que les fallé. No hay excusas, no hay palabras que cambien lo que pasó. Hay jugadas que se quedan para siempre en la cabeza… y ésta es una de ellas", lamentó.

Noticia relacionada: Pumas Avanza a Semifinales Luego de un Partido de Alarido en C.U.

Asimismo, dijo que asume su responsabilidad y entiende la molestia, pues de haber anotado desde los 11 pasos, el club habría avanzado a la siguiente fase. De ahí que pidió perdón de corazón, debido a que se quedaron tan cerca de vencer a un rival como los felinos.

"No me voy a esconder. Me toca aceptar la responsabilidad, como capitán, como americanista y como alguien que ama profundamente este club", afirmó junto a una fotografía que captó el momento exacto de su falla ante la portería defendida por Keylor Navas.

"Entiendo su enojo, su tristeza y su decepción, porque yo también la siento. Me duele fallarle a una afición que merece siempre celebrar campeonatos. Quiero pedirles perdón de corazón", señaló.

Video: David Faitelson Dice que el Pumas-América Fue un Partido Excepcional.

"Perdón por no haber podido darles esa alegría que merecían. Perdón porque sé cuánto soñábamos con otra noche histórica y estuvimos a nada de lograrlo", abundó.

El capitán da las gracias

En la segunda parte de su texto tan extenso, Henry Martín fue un poco ambiguo. Por un lado pareció despedirse del América, pero igual dejó ver que seguirá en el club.

Entre lo emotivo, nostálgico y el agradecimiento, el capitán dijo que las Águilas volverán a volar.

"Y quiero darles las gracias. Gracias por jamás abandonarnos. Gracias por alentarnos cuando todo parecía perdido. Gracias por demostrar otra vez por qué la afición del América es la más grande", presumió.

El domingo, al minuto 61 del segundo tiempo, América empató la serie 6-6 global y le bastaba un gol más para pasar. El uruguayo Brian Rodríguez puso un balón a Alejandro Zendejas, quien anotó de cabeza. Pumas estaba echado atrás, defendiéndose de los pelotazos que llovían en el área.

Me cuesta mucho encontrar las palabras.

Han sido días muy difíciles y no hay un solo momento en que no piense en ese penal.



Me duele muchísimo. Me duele por mis compañeros, por el enorme esfuerzo que hizo este equipo, pero sobre todo por ustedes, que nunca dejaron de creer.



Sé… pic.twitter.com/n0dLA2ioin — HENRY MARTIN (@HenryMartinM) May 14, 2026

Martín dijo que su equipo mostró el carácter. Pero él no respondió como debía.

"Ver cómo el estadio seguía creyendo después de un 3-0 en contra, es algo que jamás voy a olvidar. Este equipo sacó orgullo, carácter y corazón para levantarse cuando muchos ya nos daban por muertos", indicó.

A pesar de la derrota, aseguró que el América se levantará y volverá a competir por un nuevo campeonato.

Video: David Faitelson Dice que Henry Martín Tendría que Estar Jubilado del América.

"Sé que volveremos más fuertes, volveremos a ganar los títulos que se merece ésta institución. Porque si algo tiene el América es que nunca, nunca se da por vencido. Gracias americanistas. Volveremos a volar", finalizó.

En el minuto 87 del clásico capitalino, las Águilas tuvieron el boleto en los pies de su capitán, sin embargo, el mundialista falló el penalti al estrellar el balón en el palo y marcó el rumbo de la serie. En redes sociales se difundió un video suyo en el vestidor animando a sus compañeros durante el juego contra Pumas. Muchos lo criticaron porque dijeron que esa gallardía no se vio en el momento decisivo.

Por ahora persiste la incertidumbre sobre su futuro en Coapa.

Historias recomendadas:

ASJ

Tu prueba Premium ha finalizado