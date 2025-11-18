México vs Paraguay ¿A Qué Hora y Dónde Ver el Juego de la Selección Mexicana?

La Selección Mexicana enfrenta este martes a Paraguay en lo que será la última Fecha FIFA del año, un duelo que llega marcado por el ambiente tenso vivido en Torreón tras el empate sin goles ante Uruguay.

El combinado nacional no solo se fue sin gol, sino también entre silbidos, gritos y reclamos de la afición. Raúl Jiménez fue directo al señalarlo:

“Lo que deja tristeza es jugar de local y que te abucheen, que griten ‘fuera Vasco’ y que le griten ‘puto’ al portero. Tal vez por eso siempre los juegos de México se llevan a Estados Unidos.”

A estas palabras se sumó la reacción irónica de Edson Álvarez, quien rumbo al vestidor soltó:

“Qué lindo es estar en casa, eh… qué lindo es estar en casa así.”

Ambos comentarios encendieron la conversación alrededor del Tri, que llega al duelo con la urgencia de mejorar sensaciones.

Siete cambios y dudas en la portería

Javier Aguirre adelantó que realizará siete modificaciones respecto al once que enfrentó a Uruguay.

Entre los ajustes obligados está la incógnita en la portería. 'Tala' Rangel fue el titular ante Uruguay, pero no se sabe si formará parte de los cambios para enfrentar a Paraguay. Por ahora, Luis Malagón presenta el tobillo inflamado, por lo que tampoco estaría considerado para iniciar.

Un cierre complicado ante Conmebol

El duelo representa otra prueba ante rivales sudamericanos, un sector donde México ha sufrido: solo suma una victoria en sus últimos 10 partidos contra selecciones de Conmebol.

Paraguay llega tras caer 2-1 ante Estados Unidos con la intención de aprovechar el mal momento emocional del Tri, mientras que México busca cerrar el año con una victoria que calme el entorno y devuelva confianza.

¿A Qué Hora y Dónde Ver el Juego de la Selección Mexicana?

México vs Paraguay se jugará esta noche a las 7:20 p.m. y será transmitido por TUDN, Canal 9 y ViX.

