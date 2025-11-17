Alemania y Países Bajos Clasifican al Mundial 2026

Alemania logró el objetivo en el Grupo A al golear 6-0 a Eslovaquia en el Red Bull Arena, un duelo al que ambas selecciones llegaron igualadas con 12 puntos. El conjunto alemán mostró oficio, controló los momentos clave y obtuvo el triunfo que necesitaba para clasificar directamente al Mundial 2026, manteniendo una racha impecable: han asistido a todas las Copas del Mundo desde 1954.

Con ello, la Mannschaft se sostiene entre los gigantes históricos del fútbol. Su palmarés —cuatro títulos mundiales, cuatro subcampeonatos, cuatro terceros lugares— sigue respaldando un proyecto que, pese a los tropiezos recientes en Rusia 2018 y Qatar 2022 (ambas eliminaciones en fase de grupos), da señales de reconstrucción competitiva.

Eslovaquia, por su parte, deberá buscar su boleto vía repechaje y aspirar a repetir su hazaña de Sudáfrica 2010, donde llegó hasta octavos.

Países Bajos asegura sin sobresaltos

En el Grupo G, Países Bajos amarró su clasificación tras golear a Lituania, alcanzando los 20 puntos que le garantizan su presencia en Estados Unidos, México y Canadá 2026.

La escuadra neerlandesa sigue consolidada entre la élite europea, con un proyecto sólido y un plantel que ha dado resultados. Su historia mundialista incluye tres finales y el recordado duelo de Qatar 2022, donde en cuartos de final quedaron eliminados ante Argentina en una tanda de penales llena de tensión.

Un Mundial con dos históricos confirmados

Con Alemania y Países Bajos en la lista, el Mundial 2026 suma a dos selecciones con tradición, peso y aspiraciones altas. Mientras la Mannschaft busca recuperar la grandeza que la caracterizó durante décadas, la ‘Naranja Mecánica’ aspira a dar el salto definitivo y competir por un título que se le ha escapado en tres ocasiones.

