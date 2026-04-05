Julián Quiñones es Líder de Goleo en Arabia Saudita por Encima de Cristiano Ronaldo

Julián Quiñones atraviesa un gran momento en el futbol de Arabia Saudita. El delantero mexicano que juega para el Al-Qadisiyah, se ha consolidado como la gran figura de su equipo y tras el doblete anotado este fin de semana, se ha posicionado como el máximo artillero del campeonato árabe, superando a la leyenda viviente Cristiano Ronaldo.

La confirmación de su gran presente llegó tras el reciente enfrentamiento ante el Al-Ettifaq. Aunque el resultado colectivo fue adverso para su causa, pues su equipo perdió 3-2, Quiñones dio una exhibición individual de contundencia. El seleccionado mexicano firmó un doblete que no solo mantuvo a su equipo en la pelea durante los 90 minutos, sino que lo catapultó a la cima de la tabla de anotadores individuales.

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Quiñones es el líder de goleo en Arabia Saudita

Con estas dos anotaciones, Quiñones alcanzó la impresionante cifra de 26 goles en la presente campaña 2025-2026. Este registro le otorga el liderato de goleo, estableciendo una brecha de tres tantos de diferencia sobre el astro portugués del Al-Nassr, Cristiano Ronaldo, quien se mantiene con 23 dianas.

El primer gol de la noche para el exjugador del América llegó al minuto 33, mostrando su instinto depredador al aprovechar un rebote dentro del área chica. Posteriormente, en la recta final del encuentro, Quiñones selló su doblete con una definición de derecha ante la salida del guardameta, confirmando que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera profesional.

Julián Quiñones apunta al Mundial 2026

Más allá de las cifras en Medio Oriente, el rendimiento de Julián es una noticia inmejorable para el entorno del futbol mexicano. Con el Mundial 2026 en el horizonte, Quiñones se consolida como el delantero nacional con mejor presente goleador en el extranjero, superando con creces la actividad de otros referentes en Europa. Su buen momento le podría valer un boleto a la lista final de convocados de Javier Aguirre para la Copa del Mundo.

La batalla por la Bota de Oro en Arabia Saudita entra en su etapa definitiva. Mientras figuras de talla mundial como Ivan Toney y el propio Ronaldo acechan la cima, Julián Quiñones levanta la mano con autoridad de cara a la recta final de la campaña.

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DB