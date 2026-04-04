Toluca y Monterrey Sufren Derrotas en la Jornada 13 de la Liga MX

La Jornada 13 del torneo Clausura 2026 nos dio dos resultados sorpresivos. Toluca, vigente campeón de la Liga MX y uno de los máximos favoritos para levantar el trofeo este certamen, cayó derrotado ante los Gallos Blancos de Querétaro en condición de visitantes. Por su parte, el Atlético San Luis aprovechó el mal momento de los Rayados de Monterrey para vencerlos en territorio regiomontano.

Las victorias de San Luis y Querétaro abre la posibilidad para que equipos como Cruz Azul, Pumas y Pachuca, se afiancen en la zona de Liguilla. Aquí te dejamos el resumen de estos los partidos Monterrey vs San Luis y Querétaro vs Toluca para que sepas quién anotó los goles y cuál es el panorama de esos equipos de cara al final de la fase regular.

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Rayados sigue en mal momento

El conjunto de Monterrey no ha logrado salir de su mala racha. Pese a ser uno de los equipos más poderosos del futbol mexicano, Rayados volvió a caer, ahora frente al Atlético San Luis. El resultado de este partido fue de 1-2 gracias a los goles anotados por Joao Pedro y David Rodríguez. Por parte de los regiomontanos, el anotador fue Uros Djurdjevic.

Esta fue la séptima derrota de Monterrey en este torneo. En lo que va de la campaña, los Rayados han recibido 17 anotaciones y de momento apenas suman 14 puntos, ubicándose en el lugar 13 de la tabla.

Toluca perdió el invicto ante Querétaro

Los Diablos del Toluca sufrieron su primera derrota del torneo, tras perder 1-0 ante Querétaro gracias a la anotación de Alí Ávila. Esta derrrota deja al actual campeón con 26 puntos en la tercera posición de la tabla. Por su parte, el conjunto de los Gallos Blancos obtuvo apenas su segundo triunfo del torneo y aunque está lejos de la zona de Liguilla, aún mantiene esperanzas de terminar entre los primeros ocho del certamen.

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DB