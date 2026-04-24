La F1 Regresa a Turquía: ¿Cuándo Volverá el 'Gran Circo' al Circuito de Estambul?

La presidencia de Turquía informó que la Fórmula Uno regresará a ese país, luego de que la última vez que se corriera fuera en plena pandemia, allá por el año 2021.

El Gran Premio de Turquía estará de vuelta para el próximo calendario de la máxima categoría del automovilismo, es decir, en 2027 volverán los bólidos a esa nación.

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La carrera se disputará en el Circuito de Estambul dentro de un año, en un acuerdo firmado por los próximos cinco años, reportaron las autoridades.

Se trata de un circuito de 5.34 kilómetros de longitud y 14 curvas, incluida la célebre 8, que consta de una triple curva a la izquierda, la cual debe afrontarse a alta velocidad.

Un regreso esperado

El GP de Turquía fue parte del calendario del Gran Circo en nueve ocasiones entre 2005 y 2011. Posteriormente, hubo evento en 2020 y 2021, en plena pandemia.

"Turquía vuelve a la pista con un contrato de 5 años", celebró la presidencia turca a través de un comunicado.

A decir del documento, este viernes se hará la presentación del acuerdo, en el palacio de Dolmabahce, en Estambul, con la presencia del mandatario turco, Recep Tayyip Erdogan.

También estará el director de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, y del presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), Mohammed Ben Sulayem.

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Con información de AFP

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