México vs Brasil Sub 20: ¿A Qué Hora Es y Dónde Ver Debut de Selección Mexicana en Mundial?

Ya comenzó el Mundial Sub-20, competición que este 2025 se disputa en Chile. Este sábado 27 de septiembre se jugaron los primeros cuatro partidos del certamen, pero la Selección Mexicana de la categoría hará su debut este domingo 28. Será entonces cuando el equipo dirigido por Eduardo Arce se mida a uno de los grandes favoritos: Brasil.

El equipo de México Sub-20 comparte grupo con Brasil, España y Marruecos, siendo ese el sector denominado como "Grupo de la Muerte" debido a la gran calidad que presentan los cuatro conjuntos que lo conforman. En ese sentido, cabe destacar que los dos mejores de cada grupo avanzarán a octavos de final, así como los cuatro mejores terceros lugares, por lo que el Tricolor Sub-20 tiene varios escenarios para superar la primera fase del certamen.

¿A qué hora y dónde ver el México vs Brasil Sub-20?

El partido de México vs Brasil se presenta como el plato fuerte en el segundo día de actividades del Mundial Sub-20. Este compromiso está programado para comenzar a las 5:00 PM de este domingo 28 de septiembre (tiempo del centro de México), esto a menos que condiciones como el clima lo impidan.

En cuanto a la transmisión del México vs Brasil Sub-20, podrás ver totalmente en vivo este partido a través de la señal del Canal 5 y también por la señal de TUDN.

Video: David Faitelson Resalta el Nombre de Gilberto Mora en la Sub-20

¿Jugará Gilberto Mora en el partido de México vs Brasil Sub-20?

Aunque de momento no se sabe con certeza la alineación titular de México Sub-20 ante Brasil, se espera que Gilberto Mora pueda tener minutos en ese partido. De hecho, el joven futbolista de los Xolos de Tijuana podría incluso ser titular, aunque eso se sabrá hasta minutos antes del cotejo.

Gilberto Mora es la gran promesa del futbol mexicano y de acuerdo con algunos reportes que trascendieron en la prensa inglesa hace unos días, ha despertado el interés de clubes como Manchester United, donde ya militó un mexicano hace algunos años: Javier 'Chicharito' Hernández.

