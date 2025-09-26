¿Cuándo y a qué hora corre Isaac del Toro en el Campeonato Mundial de Ciclismo 2025?

Este 2025 ha sido el año de Isaac del Toro, quien no solamente ha emergido como la gran estrella del ciclismo mexicano y latinoamericano, sino que además se perfila para convertirse en uno de los mejores del mundo. Y es que con apenas 21 años de edad, ha cosechado triunfos muy importantes a lo largo de la temporada, mismos que lo han llevado a ganarse un lugar en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta 2025 en Kigali, Ruanda.

El oriundo de Ensenada, Baja California, se presentó de gran manera en el Campeonato Mundial de la UCI (Unión Ciclista Internacional), obteniendo el quinto lugar en la prueba Contrarreloj que se disputó el pasado domingo 21 de septiembre. Del Toro brilló en una prueba extremadamente difícil, en la cual terminó con un tiempo de 52:26.89 que le valió para quedar en el Top 5, a menos de cinco segundos de un puesto en el podio.

Noticia relacionada: Isaac del Toro Hace Historia en el Mundial de Ciclismo 2025

¿Cuándo vuelve a correr Isaac del Toro en el Mundial de Ciclismo 2025?

Isaac del Toro cerrará su participación en el Mundial de Ciclismo de la UCI corriendo la carrera más importante. La prueba de Ruta Élite Varonil reúne a los mejores ciclistas del planeta, incluyendo al tricampeón de la prueba Contrarreloj, Remco Evenepoel.

Esta carrera se correrá el próximo domingo 28 de septiembre en Kigali, Ruanda. El recorrido de esta prueba es en extremo difícil pues consta de 267.5 kilómetros y casi 5 mil metros de desnivel acumulado. Esto hace que factores como la resistencia y el viento sean claves.

Video: Tercer Grado Deportivo | Isaac del Toro, Una Hazaña del Deporte Mexicano

¿A qué hora corre Isaac del Toro este 28 de septiembre?

La carrera de Ruta Élite Varonil, en la que Isaac del Toro tendrá participación, comenzará a las 01:45 horas (tiempo del centro de México). Cabe mencionar que nunca ha habido un ciclista mexicano que logre finalizar esta prueba en el podio y la mejor participación de un connacional fue en 1989, cuando Raúl Alcalá finalizó en la decimosegunda posición.

Noticias recomendadas:

DB