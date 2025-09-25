¿Cuándo Inicia el Mundial Sub-20 y Contra Qué Equipos Jugará la Selección Mexicana?

El Mundial Sub-20 está a la vuelta de la esquina y todo está listo para que comience. El certamen, que reunirá a un total de 24 selecciones nacionales de la categoría, se disputará en Chile. Se trata de uno de los torneos juveniles más importantes del mundo, mismo que muchas veces ha servido como una vitrina para que los jóvenes talentos alrededor del planeta puedan dar el salto hacia clubes de primer nivel en Europa.

La Selección Mexicana Sub-20, dirigida por Eduardo Arce, llega a este certamen como uno de los equipos a tener en cuenta, pues en junio de este mismo año lograron finalizar en el cuarto lugar del Torneo Esperanzas de Toulon. Sin embargo, México se encuentra ubicado en el denominado "Grupo de la Muerte", esto debido a que los rivales que deberá enfrentar son de un alto grado de dificultad.

¿Cuándo inicia el Mundial Sub-20?

El Mundial Sub-20 comienza este sábado 27 de septiembre con el duelo entre Corea del Sur ante Ucrania. Chile, país sede, también tendrá actividad en el día inaugural de la competición, ya que se medirá ante la selección de Nueva Zelanda. Además, esa misma fecha se jugarán los partidos de Japón vs Egipto y de Paraguay vs Panamá.

La competencia se extenderá hasta el 20 de octubre, día en el que esta programada la gran final. Para llegar a ella, los equipos deberán superar la fase de grupos, misma que consta de seis sectores conformados por cuatro equipos cada uno. De los 24 equipos, solamente 16 avanzarán a la ronda de eliminación directa, la cual arranca desde los Octavos de Final.

¿Contra qué equipos juega México en el Mundial Sub-20?

La Selección Mexicana Sub-20 está ubicada en el Grupo C, el cual es considerado el más complicado de todo el Mundial. México tendrá que verse las caras ante Brasil, España y Marruecos (en ese orden), para buscar un boleto a la siguiente instancia del torneo.

El equipo de Eduardo Arce debuta el próximo domingo 28 de septiembre ante Brasil. El partido esta programado para dar inicio a las 5:00 PM (tiempo del centro de México).

