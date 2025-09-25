El Ciclismo en México ya Tiene Organismo Rector, UCI Reconoce a la Unión Ciclista de México

Isaac del Toro ha puesto al ciclismo mexicano en el mapa y ha irrumpido de excelente manera en un deporte del que, hasta hace no mucho, no se hablaba tanto. Los grandes resultados que ha conseguido este 2025 los colocan como uno de los grandes atletas que tiene México, prueba de ello es el quinto lugar que obtuvo en la prueba Contrarreloj del Mundial de Ciclismo de Ruta 2025. En el marco de este campeonato, se llevó a cabo el Congreso de la Unión Ciclista Internacional (UCI), donde finalmente se reconoció a la Unión Ciclista de México como el ente rector de este deporte en el país.

Esta decisión por parte de la UCI pone fin a la incertidumbre que rodeó al ciclismo mexicano durante los últimos cuatro años, tiempo en el que la Federación Mexicana de Ciclismo estuvo suspendida por problemas de gobernanza y procesos electorales. Ahora la Unión Ciclista de México será el ente encargado de inscribir a los ciclistas nacionales en las competencias internacionales, incluidos Juegos Olímpicos y Campeonatos Mundiales como el de Kigali, Ruanda, funciona que desde 2021 ejercía el Comité Olímpico Mexicano (COM).

Noticia relacionada: Isaac del Toro Hace Historia en el Mundial de Ciclismo 2025

¿Quién será el presidente de la Unión Ciclista de México?

Este jueves 25 de septiembre el propio Bernardo de la Garza, exdirector de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), confirmó que en el marco del congreso de la UCI, la Unión Ciclista de México "ha sido reconocida como el ente que deberá conducir los trabajos para el desarrollo del ciclismo de México bajo el paragüas de esta autoridad internacional", mismo que él presidirá.

Por su parte el COM también confirmó la noticia, añadiendo que la Unión Ciclista de México será " el organismo rector de este deporte en el país".

Video: Faitelson Afirma Que Isaac del Toro Nos Hace Soñar en Un Gran Futuro

¿Qué significa esto para los ciclistas como Isaac del Toro?

El hecho de que la UCI haya certificado a la Unión Ciclista de México como el organismo rector de este deporte en el país, implica mayor estabilidad y apoyo para los ciclistas como Isaac del Toro, quien se ha ido consolidando como la gran figura mexicana de esta disciplina.

En ese sentido el nacido en Ensenada, Baja California, tendrá participación en la Carrera en Ruta Élite del Mundial de Ciclismo de Ruta 2025 de la Unión Ciclista Internacional (UCI) en Kigali, Ruanda este domingo 28 de septiembre. La carrera esta programada para dar inicio a la 1:25 AM, tiempo del centro de México.

Noticias recomendadas:

DB