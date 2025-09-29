MLB: Mañana Arranca la Postemporada con Clásico Entre Yankees vs Red Sox

Este martes 30 de septiembre, la Major League Baseball (MLB) inicia su postemporada 2025 con las series de comodines en ambas ligas. Cuatro enfrentamientos marcarán el arranque de la lucha por el campeonato:

Liga Americana:

Cleveland vs. Tigers: Los Guardians vencieron a los Tigers en 8 de 13 enfrentamientos este 2025.



Los Guardians vencieron a los Tigers en 8 de 13 enfrentamientos este 2025. Jugador a seguir: Kerry Carpenter, bateador clave de los Tigres, ha conectado la mayoría de sus cuadrangulares contra lanzadores derechos y podría aportar la chispa que necesita su equipo.



Yankees vs. Red Sox: Una de las rivalidades más históricas del béisbol se reaviva en esta serie de tres juegos. Será la sexta ocasión que se vean las caras en postemporada.

The crack of the bat from Cap 🫡 pic.twitter.com/IdbJU67jMa — New York Yankees (@Yankees) September 29, 2025

Jugador a seguir: Garrett Crochet, as de Boston, dominó a Yankees este año con 39 ponches. Los Medias Rojas confían en su candidato al Cy Young para tomar ventaja en la serie.



Liga Nacional:

Dodgers vs. Reds: Los Dodgers buscan aprovechar su potente ofensiva para superar a los Reds y avanzar a la Serie Divisional. Los angelinos dominaron sus enfrentamientos directos contra los Reds esta temporada, ganando cinco de los seis juegos disputados.



Jugador a seguir: Shohei Ohtani vivirá su primera postemporada como jugador de dos vías (lanzador y bateador), con la oportunidad de dominar la serie. Su poder al bate, con más de 50 jonrones en dos temporadas consecutivas, lo convierte en un arma constante para los Dodgers.

Cubs vs. Padres: Ambos equipos pelearán por el pase a la siguiente ronda en una serie que promete emociones. Chicago y San Diego se enfrentaron en playoffs en 1984, con los Frailes ganando la Serie de Campeonato en cinco juegos. San Diego cayó luego en la Serie Mundial y aún busca su primer título.

Jugador a seguir: Shota Imanaga, abridor japonés, aún no ha lanzado en la postemporada de MLB, pero tiene experiencia en partidos importantes, incluyendo la final del Clásico Mundial de 2023. En tres aperturas contra los Padres, permitió solo tres carreras y sumó 19 ponches en 19.1 innings.



​​​¿Cuál es el formato para determinar al ganador de la serie de comodines?

Las series de comodines se juegan al mejor de tres juegos, y el primer equipo que gane dos partidos avanzará a la Serie Divisional, programada para iniciar el sábado 4 de octubre. La postemporada culminará con la Serie Mundial, que comenzará el 24 de octubre.

