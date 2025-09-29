Hospitalizan a Julio César Chávez: ¿Qué le Pasó al Excampeón Mundial de Boxeo?

Julio César Chávez, leyenda del boxeo, se encuentra hospitalizado por problemas de salud. Por medio de redes sociales compartieron una fotografía, donde se ve en cama; en N+, te compartimos qué le pasó al excampeón mundial.

A través de una publicación en Instagram, compartieron un video, donde se puede ver al pugilista acostado en una cama de un hospital. En la grabación, su hijo Omar explicó que su padre se encuentra bajo supervisión médica y que será sometido a una cirugía. "Estamos en el hospital con el doctor… van a operar a mi apá y estamos aquí".

¿Cuál es el estado de salud de Julio César Chávez?

En el video también se aprecia a Julio César Chávez con un semblante decaído por el fuerte dolor que padece, el cual fue provocado por una piedra en el uréter izquierdo. Su médico explicó que desde hace mucho tiempo se encuentra al pendiente de la salud del referente del boxeo y que será sometido a una cirugía para quitarle la molestia.

Sí, fíjate pues yo desde hace mucho tiempo estoy pendiente de la salud del campeón acá en Culiacán y, esta vez trae un dolorcito que es ocasionado por una piedra que está en la vía urinaria, en el uréter izquierdo, y ahorita el doctor Iván Aguilar, urólogo, se la va a quitar.

En los últimos meses, Julio César estuvo adentrado en complicaciones familiares luego de que su hijo Julio Cesar Chávez Jr. fue arrestado en Estados Unidos, por fines de deportación. También, se le señaló por presuntamente traficar armas y por delincuencia organizada. Recientemente, compartió que sus hijos van a pelar el próximo 13 de diciembre en San Luis Potosí.

