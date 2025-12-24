Muere Ricardo Contreras, Dirigente e Impulsor del Boxeo Olímpico en México

El boxeo mexicano guardó un minuto de silencio por la muerte de Ricardo Contreras, expresidente e integrante honorario de la Federación Mexicana de Boxeo durante varias décadas. El deceso del dirigente ocurrió la madrugada de este miércoles 24 de diciembre.

Tanto la FMB como el Comité Olímpico Mexicano dieron a conocer la noticia a través de sus redes sociales, aunque no se especificaron las causas del deceso.

Noticia relacionada: Muere el Futbolista Sebastian Hertner al Caer de 70 Metros de Altura: Esto es lo que Sabemos

Ricardo Contreras estuvo al frente de la Federación Mexicana de Boxeo durante 36 años y fue impulsor del pugilismo amateur. Durante su gestión, México volvió a conquistar medallas en Juegos Olímpicos luego de un periodo sin resultados destacados.

Fueron tres las veces que México subió al podio olímpico durante la administración de Ricardo Contreras: en Sidney 2000, cuando Cristian Bejarano se colgó la presea de bronce. Luego, en Río 2016, Misael Rodríguez también ganó medalla de bronce. Y en París 2024 fue Marco Verde quien destacó gracias a la presea de plata que consiguió.

Muere Ricardo Contreras hoy: ¿Qué le pasó al dirigente e impulsor del boxeo olímpico en México?

Luego de 34 años como responsable de la FMB, Contreras fue designado como presidente honorario del organismo en reconocimiento a su legado como impulsor del boxeo amateur en nuestro país.

En cuanto trascendió la muerte de Contreras, el ámbito deportivo mexicano mostró sus condolencias. Por ejemplo, María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano, le dedicó unas sentidas palabras:

Con profunda tristeza lamento el fallecimiento de mi querido amigo Ricardo Contreras, miembro permanente del COM y presidente honorario de la Federación Mexicana de Boxeo

En ese mismo sentido añadió que “fue un hombre leal y profundamente agradecido, cuyo compromiso y calidad humana dejaron una huella imborrable en el deporte y en quienes tuvimos el privilegio de conocerlo. Te vamos a extrañar, querido Ricardo. Descansa en paz”.

Mientras que el boxeador Oscar Valdez lo despidió con palabras de agradecimiento: “Gracias por enseñarnos la importancia de la disciplina. Descanse en paz, licenciado Ricardo Contreras. Mi más sentido pésame a su familia”.

Historias recomendadas:

Con información de N+

RGC