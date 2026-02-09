¿Nico Ibáñez Jugará con el Cruz Azul? Así Van las Negociaciones con Tigres en Liga MX 2026

Ya casi cierran la ventanilla de traspasos en la Liga MX 2026 y Cruz Azul anda apurado para tratar de cerrar un fichaje más para reforzar su ataque. No parece una misión sencilla, pero los ojos y la cartera están puestos en Nico Ibáñez, delantero de Tigres. Estos son los detalles.

Hasta la tarde de este lunes 9 de febrero seguían las negociaciones entre La Máquina celeste y los Tigres norteños para cerrar el traspaso del artillero argentino de 31 años. Ha trascendido que el futbolista ya dio el visto bueno para vestirse de cementero.

Sin embargo, la última palabra la tiene la directiva de los Tigres de la UANL, que no quieren malbaratar al delantero. Lo que buscan es venderlo bien o cerrar un préstamo con opción de compra definitiva.

De no concretarse la salida de Ibáñez a Cruz Azul, su panorama es más bien complicado: actualmente juega con el equipo sub-21 para mantenerse en forma, ya que no es tomado en cuenta por el entrenador Guido Pizarro en el primer equipo. De ahí que el jugador quiera irse a otro club.

Hay que recordar que con la salida de Ángel Sepúlveda a Chivas, el ataque de Cruz Azul quedó diezmado. El delantero titular es Gabriel “Toro” Fernández, quien fue suspendido dos partidos luego de hacerse expulsar contra Bravos de Juárez en la Jornada 4 del Torneo Clausura 2026.

Así que ante Toluca, en la fecha 5, la Máquina tuvo que mandar de titular al jovencito Mateo Levy, quien poco pudo hacer a lo largo de los 65 minutos que estuvo en la cancha, antes de ser sustituido.

Por lo que la llegada de Nico Ibáñez reforzaría la posición de centro delantero, que es la que necesita urgentemente cubrirse en Cruz Azul.

