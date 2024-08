Entrevista N+: Osmar Olvera Revela Secretos de Villa Olímpica de París 2024

Osmar Olvera, clavadista y dos veces medallista en los Juegos Olímpicos París 2024, visitó el estudio de Expreso de la Mañana, de N+, para hablar sobre su experiencia en la pasada justa veraniega.

El ganador de plata y bronce en París 2024 dijo sentirse sumamente contento con los resultados obtenidos y reconoció que tras obtener la plata en la prueba sincronizada del trampolín de tres metros, hubo algunos colegas que le dijeron a la dupla mexicana que merecían la victoria.

Durante su charla con Esteban Arce y Alonso Cabral, Osmar Olvera reconoció que París 2024 es la competencia que más ha disfrutado, tanto lo bueno como lo malo.

El clavadista mexicano también dijo que los hábitos de entrenamiento cambian, pues en México entrena aproximadamente ocho horas diarias, pero durante su travesía olímpica, esa jornada se reduce, pues cada clavadista tiene tiempos determinados.

Lo he dicho: ha sido la competencia que más he disfrutado, desde que llegué a París dije: 'voy a disfrutar cada momento, los días buenos, los días que no sean tan buenos. Todo va a ser increíble aquí.