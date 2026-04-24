¿Partido Chivas vs Tijuana Pasa por un Canal Gratis? Cómo Ver Transmisión En Vivo | Liga MX 2026

Llegamos a la última jornada de la fase regular y en disputa está el liderato, por eso si aún no sabes a qué hora juegan las Chivas vs Tijuana ni dónde ver el partido de mañana, acá te decimos si algún canal pasa la transmisión del juego en vivo gratis por TV abierta u online, por la Fecha 17 de la Liga MX Clausura 2026.

El Chivas vs Xolos es uno de los platillos principales de la Jornada 17 de la Liga MX 2026, pues el Guadalajara debe sumar para asegurar ser el líder general del torneo. Si no gana, deberá esperar al resultado del Pachuca vs Pumas, pues el equipo de Efraín Juárez aún tiene chances de conseguir el liderato.

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¿A qué hora juega Chivas vs Tijuana por la Jornada 17 de la Liga MX 2026?

El juego del Guadalajara contra Xolos ya tiene horario definido. El partido se juega a las 19:07 horas (tiempo del centro de México) de este sábado 25 de abril. El encuentro se va a llevar a cabo en el Estadio Akron.

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Lo que necesita Chivas para asegurar el liderato de la Liga MX 2026 es ganarle a Xolos de Tijuana, pero en caso de empate o derrota, deberá ver el resultado de Pumas, quienes con un triunfo ante Tuzos podrían asegurar el primero lugar de la Tabla General.

¿El partido Chivas vs Xolos pasa por un canal gratis?

Lamentablemente ningún canal va a pasar la transmisión del Guadalajara vs Tijuana en vivo gratis, ya que la única opción para mirar el encuentro es vía online por una app de streaming de pago.

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¿Dónde ver Chivas vs Tijuana en vivo online?

Si no cuentas con ninguna opción para ver la transmisión del partido, en N+ te traeremos el LiveBlog del Chivas vs Xolos Tijuana, con el minuto a minuto online gratis en vivo, para que cheques cuánto van, el resumen y el resultado final del juego de la Liga MX 2026.

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