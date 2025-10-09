MLB: Los Dodgers Derrotaron a los Phillies y Van a la Serie de Campeonato en Grandes Ligas
Los Dodgers aprovecharon un costoso error costoso del pitcher Orion Kerkering en la undécima entrada para llevarse la victoria
Con la fortuna de su lado, los Dodgers de Los Ángeles aprovecharon un error de los Phillies de Philadelphia en extra innings y ganaron 2 carreras a 1 en la Serie Divisional de la Liga Nacional. De esa manera llegaron a tres victorias y avanzaron a la Serie de Campeonato de las Ligas Mayores.
Un pésimo lanzamiento del pitcher cerrador Orion Kerkering en la undécima entrada, cuando había bases llenas con jugadores de los Dodgers, inclinó la balanza a favor del equipo angelino.
A falta de un out en el undécimo inning, el bateador Andy Pages que sacó un rodado en dirección al pitcher Kerkering, a quien se le escapó la pelota y después falló estrepitosamente al enviarla al cátcher, mientras Kim anotaba la carrera ganadora en un Dodger Stadium que explotó de felicidad.
"Yo traté de darle a la bola adelante y salió lo que salió", contó Pages al finalizar el encuentro. "Cuando vi que lanzó a home pensé que el juego se acababa ahí mismo".
Los Dodgers ganan y mantienen vivo el sueño del bicampeonato
Los vigentes campeones lograron la clasificación con un global de 3 juegos a 1 en esta Serie Divisional de la Liga Nacional.
Así que los Dodgers pelearán ahora por un boleto a su segunda Serie Mundial consecutiva, ante el equipo que resulte ganador de la eliminatoria Cachorros de Chicago vs Cerveceros de Milwaukee.
