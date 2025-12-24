Partidos de Navidad en la NFL 2025: ¿Qué Equipos Jugarán y a Qué Hora Podrás Verlos?

Para que los fanáticos del futbol americano disfruten aún más el recalentado, la National Football League (NFL) ha programado tres partidos para este 25 de diciembre. Se trata de los duelos Commanders vs Cowboys, Vikings vs Lions y Chiefs vs Broncos. A continuación los detalles.

El primer partido de la Navidad en la NFL 2025 es el que disputarán Commanders y Cowboys. Y aunque se esperaba que fuera un duelo con mucho en disputa, la verdad es que será meramente anecdótico. Eso porque ambos equipos están eliminados de los playoffs, así que no se juegan nada.

Más tarde se llevará a cabo el duelo Vikings vs Lions, en el US Bank Stadium de Minneapolis. En este caso, los Leones de Detroit necesitan el triunfo de manera urgente, aunque sus posibilidades de avanzar a playoffs son reducidas.

Por su parte, los Vikingos de Minnesota no tienen ninguna posibilidad de avanzar pese a que la semana pasada vencieron 16-13 a los Gigantes de Nueva York, Con marca de 7 duelos ganados y 8 perdidos, sólo buscan cerrar con dignidad la temporada.

El tercer partido navideño de la NFL 2025 es Chiefs vs Broncos, Contra lo que pudiera pensarse, los Jefes de Kansas City llegan a esta fecha ya eliminados. Por primera vez en más de diez años no jugarán la postemporada.

Por su parte, los Broncos de Denver son líderes de la División Oeste de la Conferencia Americana con marca de 12 juegos ganados y 3 perdidos. Pero los Cargadores de San Diego los acechan con 11-3 en su historial esta temporada. Así que una derrota puede ser costosa para Denver.

Sedes y horarios de los Juegos de Navidad de la NFL 2025:

Cowboys vs Commanders se jugará a las 12:00 horas en el Northwest Stadium de Maryland.

se jugará a las 12:00 horas en el Northwest Stadium de Maryland. Vikings vs Lions se disputará a las 15:30 horas en el US Bank Stadium de Minneapolis.

se disputará a las 15:30 horas en el US Bank Stadium de Minneapolis. Chiefs vs Broncos empezará a las 19:15 horas en el El Arrowhead Stadium de Kansas City.

