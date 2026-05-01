¿Patrice Lair, Director Técnico del Toluca, Deja el Equipo Femenil? Esto Dijo

Patrice Lair, director técnico francés, hizo oficial que dejará de ser el entrenador del Toluca Femenil al concluir el actual torneo Clausura 2026.

El entrenador realizó el anuncio en conferencia de prensa luego del partido de ida de los cuartos de final contra Tigres, precisando que la directiva del club ya estaba informada de su decisión.

¿Por qué Patrice Lair deja el Toluca femenil?

Patrice Lair aseguró que terminará su participación una vez que concluya la Liguilla del Clausura 2026, y que su objetivo es llegar a las final antes de dejar su puesto.

Aseguró que su salida es algo planeado y que ya fue comunicado previamente a la institución.

¿Qué hizo Patrice Lair como entrenador del Toluca femenil?

Patrice Lair logró internacionalizar a a llegada de figuras francesas de alto perfil como Eugénie Le Sommer, Amandine Henry y Faustine Robert.

Toluca logra clasificar a fase final

El Toluca femenil logró clasificar a la fase final, destacando por una mejora en la disciplina táctica y solidez colectiva.



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