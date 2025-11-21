Liga MX: ¿Cuándo y Quiénes Jugarán por el Último Boleto del Play-In?

Este fin de semana se conocerá al último invitado a la Fiesta Grande del futbol mexicano. Falta un partido del llamado Play-In para que se definan todos los encuentros de cuartos de final del Torneo Apertura 2025. Estos son los detalles.

Luego de la primera jornada del repechaje en la que se jugaron los duelos Pachuca vs Pumas y Xolos vs Juárez, ya quedaron en claro dos cosas: Pumas está eliminado y los Xolos se metieron al banquete de los 8 clasificados a la Liguilla.

Aunque había esperanza en que los Pumas seguirían en la lucha, después de vencer al Cruz Azul en la Jornada 17 del torneo regular y pasar de panzazo al Play-In, la verdad es que el Pachuca le pasó por encima al equipo universitario.

El partido Pachuca vs Pumas parecía parejo en el papel, pero ya en la cancha la balanza se inclinó para el lado de los locales. En el Estadio Hidalgo, los Tuzos ganaron 3-1 y le dijeron adiós a los auriazules.

Por otra parte, los Xolos también dieron cátedra en el Estadio Caliente de Tijuana: Demostraron cómo darle vuelta a la tortilla, luego de empezar abajo en el marcador. Los Bravos de Juárez se pusieron adelante 1-0 desde el minuto 12, pero los canes fronterizos reaccionaron con rabia y acabaron ganando 3-1 el partido.

Así las cosas, los Xolos avanzaron a cuartos de final de la Liga MX en la posición 7. Por lo que se verán las caras con el segundo lugar de la tabla general.

Liga MX: ¿Qué equipos han clasificado a cuartos de final?

Ya con 7 equipos clasificados, se han confirmado los siguientes partidos en cuartos de final del Torneo Apertura 2025:

Tigres vs Xolos

Cruz Azul vs Guadalajara

América vs Monterrey

Y es que todavía falta un encuentro del Play-In para saber quién será el valiente que medirá fuerzas con el Toluca, equipo que culminó la temporada como líder general.

El partido FC Juárez vs Pachuca se llevará a cabo en el Estadio Olímpico Benito Juárez, el próximo domingo 23 de noviembre a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Hay que señalar que así se estableció en el reglamento del Play-In: el perdedor del partido entre los equipos 7 y 8, en este caso los Bravos de Juárez, tendrán otra oportunidad frente al ganador del duelo entre los clubes 9 y 10 de la tabla (que resultó ser el Pachuca).

A través de sus redes sociales, la Liga MX anunció este viernes 21 de noviembre la fecha y el horario del partido FC Juárez vs Pachuca.

