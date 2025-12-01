Limpia en los Pumas: Anuncian la Salida de Miguel Mejía Barón, su Vicepresidente Deportivo

A raíz del fracaso en el Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, los Pumas ya comenzaron a planear la siguiente temporada. Para empezar, hay movimientos en el organigrama. Por ello es que anunciaron la salida de dos directivos: Miguel Mejía Barón y Eduardo Saracho.

Miguel Mejía Barón, de 81 años, fungía como vicepresidente deportivo del club de futbol de la UNAM. Mientras que Eduardo Saracho era el director de estrategia deportiva desde julio del 2023.

Hay que señalar que Mejía Barón estuvo cuatro años en ese puesto, luego de su paso por los Tigres de la UANL. Su labor como vicepresidente deportivo de Pumas inició en septiembre del 2021 y uno de sus últimos fichajes fue el del entrenador Efraín Juárez.

La directiva de los Pumas emitió un comunicado este lunes 1 de diciembre para informar sobre la salida del directivo, en el que se detalló lo siguiente:

Mejía Barón presentó ante el doctor Luis Raúl González Pérez, presidente de Pumas, su renuncia al cargo luego de más de cuatro años de gestión, agradeciendo la confianza brindada durante este tiempo al frente del área deportiva de la institución

Y en el mismo documento se añadió que "el presidente del club reconoce el trabajo, la dedicación, el apoyo y el desempeño profesional de Miguel Mejía Barón, quien siempre tendrá un lugar importante en esta institución por su amplia trayectoria como jugador, entrenador y directivo".

¿Quién es Miguel Mejía Barón, quien deja la vicepresidencia deportiva de Pumas?

Recordemos que antes de pasarse detrás del escritorio, Mejía Barón fue un destacado futbolista que surgió de la cantera universitaria. Jugó como defensa central y ganó dos títulos, una Copa MX y un Campeón de Campeones.

Más adelante, como entrenador de los auriazules, obtuvo el título de Liga en la temporada 1990-91. También fue seleccionador mexocano y llevó al equipo Tricolor a la Copa América 1993 y al Mundial USA 94.

En cuanto se supo que Mejía Barón dejaba su puesto, comenzó la danza de nombres para suplirlo. Hasta el momento, el nombre que más suena es el de Antonio Sancho, excanterano de Pumas y ahora directivo de los Tigres.

Además los Pumas dejaron en claro que también se va otro directivo que trabajaba muy de la mano con Mejía Barón: "El Club Universidad Nacional informa que, de común acuerdo con Eduardo Saracho, éste deja el cargo de director de estrategia deportiva de esta institución".

Con información de N+

RGC