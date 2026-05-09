Pumas Prohibirá Acceso a Porras del América en el Estadio Olímpico Universitario; Esto Sabemos

Este domingo 10 de mayo se jugará el partido de vuelta de los Cuartos de Final entre Pumas y América en el Estadio Olímpico Universitario. Los felinos terminaron la fase regular del campeonato como líderes de la tabla, mientras que las Águilas fueron octavos y apenas lograron entrar a la Liguilla. El partido de ida fue una lluvia de goles, pues finalizó empatado 3-3, con mucha polémica de por medio.

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América llegó a estar abajo en el marcador por dos goles, pero gracias a dos penales señalados, lograron igualar. Además durante esta semana Pumas buscó ganar la eliminatoria en el escritorio, luego de presentar una queja por alineación indebida por un supuesto mal cambio tras la lesión de Sebastián Cáceres. Sin embargo, la queja no procedió. Ahora, Pumas ha anunciado que los grupos de animación o porras del Club América no podrán ingresar al estadio para el partido.

Pumas prohíbe acceso a porras del América

Este sábado 9 de mayo, a través de sus redes sociales, Pumas informó que "el acceso a grupos de animación o porras del equipo visitante será negado". En ese mismo sentido, se dio a conocer que durante el partido se van a monitorear las gradas del Estadio Olímpico Universitario para "evitar la creación de grupos" al interior del inmueble.

"Se retirará del estadio a quienes participen en la organización de grupos de personas que ya hayan ingresado", se lee en el posteo del Club Universidad.

Aunado a esto, Pumas también recordó que los motivos bajo los cuales una persona puede ser desalojada del recinto son: invadir el campo de juego, gritos discriminatorios, participar en peleas, arrojar objetos al campo, formar grupos de animación del equipo visitante, así como acosar y violentar al staff y otros aficionados. De igual forma, se penalizará a quienes arrojen vasos vacíos o con cualquier tipo de líquido.

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DB