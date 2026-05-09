¿Barcelona vs Madrid Pasa Gratis por TV en México? Dónde Ver El Clásico de LaLiga 2026; Horario

Este fin de semana podemos conocer al nuevo campeón de España y si aún no sabes dónde ver El Clásico Barcelona vs Real Madrid mañana, acá te decimos a qué hora se juega, si se puede mirar gratis en México y qué canal pasa la transmisión en vivo por TV u online del partido correspondiente a la Fecha 35 de LaLiga 2026.

Una semana antes del Barca vs Real Madrid, en una nota ya te dijimos qué necesita el Barcelona para ser campeón, pues la victoria del equipo de Álvaro Arbeloa contra el Espanyol postergó la coronación blaugrana. Ahora, si los dirigidos por Hansi Flick suman en El Clásico, asegurarán el título de liga.

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¿A qué hora juega el Barcelona vs Real Madrid por El Clásico de LaLiga 2026?

El partido ya tiene horario definido. El Clásico de España inicia a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) de este domingo 10 de mayo. El juego se lleva a cabo en el Estadio Camp Nou, en la ciudad de Barcelona.

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Para este partido los culés no van a poder contar con su mejor jugador, pues por lesión Lamine Yamal se pierde lo que resta del torneo, aunque se espera que esté listo para jugar la Copa Mundial de la FIFA 2026 con España.

¿Dónde ver Barcelona vs Real Madrid en México?

La partido Barca vs Real Madrid no pasa gratis por ninguna señal, pero la buena noticia es que la transmisión del Clásico español se va a poder ver en Sky Sports, a través de Izzi en México. Si no tienes la posibilidad de mirar el juego por TV, el partido estará disponible en vivo online por internet en la app de Izzi Go.

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¿Qué canal es Sky Sports en Izzi?

El canal que transmite el partido de LaLiga es el 522 de Izzi, señal solamente disponible para quienes contratado el paquete de futbol de Sky Sports con la compañía de telecomunicaciones en México.

¿Dónde ver Barcelona vs Real Madrid en vivo online?

Si no tienes forma de ver El Clásico Barcelona vs Real Madrid este domingo 10 de mayo, en N+ te traeremos el Liveblog con el minuto a minuto en vivo online gratis, con el resumen y el resultado final del partido, el cual posiblemente corone al nuevo campeón de LaLiga 2026.

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