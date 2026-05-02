Barcelona Derrota al Osasuna; ¿Qué Necesita el Barça para ser Campeón de La Liga en España?

El FC Barcelona está muy cerca de conquistar el título de LaLiga en España. Este domingo 2 de mayo el equipo blaugrana se midió, en condición de visitante, al Osasuna en un partido que podría significar el campeonato para ellos. El resultado del partido Barcelona vs Osasuna fue un 1-2 con victoria para los pupilos de Hansi Flick, quienes gracias a los goles de Robert Lewandowski y Ferrán Torres, se llevaron los tres puntos de la cancha del Estadio El Sadar, llegando a 88 unidades luego de 34 partidos disputados.

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Sin embargo, esta victoria no les garantiza aún el título del futbol español, pues matemáticamente hablando el Real Madrid aún tiene posibilidades de ganar LaLiga. Aún así, todo parece indicar que el conjunto blaugrana será quien finalmente se alce con el trofeo. Aquí te decimos qué necesita el Barça para coronarse campeón de la temporada 2025-2026 del futbol español.

¿Qué necesita el Barcelona para ser campeón de LaLiga?

Para que el FC Barcelona se corone campeón de la temporada 2025/26 de LaLiga en España esta misma jornada, debe esperar a que el Real Madrid no le gane al RCD Espanyol este domingo 3 de mayo. En caso de que el conjunto merengue pierda o empate ante los 'Periquitos', automáticamente el Barça se proclamaría bicampeón del futbol español. Sin embargo, si el Madrid logra vencer al conjunto catalán, el título podría definirse en El Clásico que se disputará en la Fecha 35 del balompié español.

Si el Real Madrid derrota al Espanyol, llegará a 77 puntos. LaLiga consta de 38 jornadas, por lo que aún quedarían 12 puntos en disputa, dándole al Madrid un margen mínimo de obtener el campeonato. Para ello, el equipo que comanda Álvaro Arbeloa deberá ganar todos los partidos que le restan, situación que los dejaría con 89 unidades al final de la campaña. El Barcelona, por su parte, tendría que perder sus cuatro compromisos restantes para no salir campeón.

Esto quiere decir que en caso de que los merengues llegasen a ganarle al Espanyol y luego al Barcelona, al equipo culé sólo le bastaría con un triunfo o dos empates en las últimas dos jornadas para asegurar el trofeo.

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DB