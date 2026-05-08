Maxime Paredes: ¿Otra Joya con Doble Nacionalidad que Dice No a la Selección Méxicana?

Luego de que se dio a conocer la lista de convocados de la Selección Mexicana Sub-17 para el Torneo Canteras de América, llamó la atención que no aparece el nombre de Maxime Paredes. El joven futbolista, que tiene sangre mexicana y francesa, juega en las fuerzas básicas del Stade Rennais.

Maxime Paredes, quien es mediocampista, es seguido desde hace un par de años por los visores del Tricolor. Incluso el responsable de las selecciones menores, Andrés Lillini, ya habló con él y con su padre para que vista la camiseta de México.

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Y aunque se había acordado que Maxime jugaría con la Selección Mexicana Sub-17, sorprendió no verlo en la lista que se dio a conocer este viernes 8 de mayo para encarar el Torneo Canteras de América, que se llevará a cabo en Argentina del 19 al 24 de mayo.

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Maxime Paredes: ¿Qué pasó con la nueva joya de la Selección Méxicana?

Si bien no hay una postura al respecto por parte de la Federación Mexicana de Futbol, medios especializados han señalado que el joven futbolista y su entorno han reconsiderado la invitación del entrenador Lillini.

De acuerdo con los analistas, Maxime Paredes declinó vestir la camiseta mexicana porque también tiene posibilidades en la Selección de Francia, con la que ya ha jugado en la categoría Sub-15. Así que prefiere no apresurarse ante las presiones de la FMF.

Nacido en Francia, Paredes tiene sangre mexicana por parte de su padre. Así que puede jugar con ambas selecciones hasta que cumpla la mayoría de edad. No es el único caso en la Sub-17, porque hay elementos como el mexico-italiano Sebastian Mattei (que pertenece a la Roma) o el germano-mexicano Ricardo Schelble (del Friburgo).

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Con información de N+

RGC