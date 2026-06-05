Se Incendió Auto de Checo Pérez en F1 Hoy: Video del Momento en que Sale Fuego

Checo Pérez vivió un momento crítico en la F1 cuando su auto se incendió; esto le pasó al piloto mexicano

Checo PérezUna parte del auto de Checo Pérez se incendió. Foto: Fórmula 1

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