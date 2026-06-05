Se Incendió Auto de Checo Pérez en F1 Hoy: Video del Momento en que Sale Fuego

Hoy, 5 de junio de 2026, el auto de Checo Pérez se incendió en la Fórmula 1, el video del momento en que sale fuego circula por medio de redes sociales, en N+ te contamos qué pasó.

El piloto mexicano tuvo que detenerse debido a que el freno delantero derecho de su Cadillac se prendió y salió de su coche en la Plaza del Casino.

#Checo Bandera roja, 🚩🏎️🔥 hay fuego en el auto de Sergio Pérez… los frenos del neumático delantero derecho en llamas. #monaco #f1 pic.twitter.com/MMBPQqDXtJ — Salvador Carrillo (@SalvadorCorleon) June 5, 2026

El incidente ocurrió cuando restaban apenas unos minutos para que concluyera la FP2 en el circuito de Montecarlo. El piloto mexicano circulaba dentro de una tanda competitiva cuando comenzó a salir humo de la parte delantera de su carro.

¿Qué pasó con el auto de Checo Pérez?

De acuerdo con las imágenes difundidas por la Fórmula 1 en redes sociales, Pérez se percató del problema y llevó el auto hasta una zona segura cerca de la Plaza del Casino, donde se detuvo.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Lily Collins y ‘Checo’ Pérez Graban Escenas; Esto se Sabe

Instantes después, una llama surgió en la parte frontal derecha del Cadillac, situación que obligó a los comisarios a intervenir rápidamente para controlar el fuego.

El incidente derivó en una bandera roja, interrumpiendo la actividad en la pista, luego del incidente Cadillac compartió un comunicado "Checo se detuvo en la T4; analizaremos con más detalle los motivos de la parada cuando recuperemos el coche".

Antes de verse obligado a detenerse, el piloto mexicano había mostrado un ritmo prometedor en la segunda sesión de entrenamientos libres, llegando incluso a colocarse entre los diez mejores tiempos de la práctica.

Tras el final de la sesión, los mejores tiempos quedaron de la siguiente manera:

Lewis Hamilton. Charles Leclerc. Max Verstappen.

FBPT