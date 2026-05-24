Checo Pérez Abandona el Gran Premio de Canadá; ¿Qué le Pasó al Piloto Mexicano?

Sergio 'Checo' Pérez tuvo que abandonar la carrera del Gran Premio de Canadá en la vuelta 43, esto luego de una falla mecánica en su monoplaza Cadillac cuando estaba luchando por la posición 14 con Esteban Occon. Pérez estaba en pleno duelo con el francés, cuando la suspensión delantera derecha se reventó, obligándolo a retirarse.

El abandono de Canadá es el primer retiro de 'Checo' Pérez en lo que va de la temporada. Su compañero Valtteri Bottas finalizó esta carrera en el puesto número 16, por lo que la nueva escudería de la Fórmula 1 sigue sin sumar puntos.

Antonelli sigue imparable en la Fórmula 1

Kimi Antonelli, piloto de Mercedes, sigue dominando la presente temporada de la Fórmula 1. El italiano ganó el Gran Premio de Canadá, compartiendo el podio con Lewis Hamilton, de Ferrari, y Max Verstappen, de Red Bull. Este fue el cuarto triunfo de Antonelli en lo que va de la campaña, es decir que ha ganado cuatro de las cinco carreras que se han disputado.

Además, la escudería Mercedes se ha llevado todos y cada uno de los triunfos en 2026, pues George Russell ganó la primera carrera del año en Australia. Con esto, Antonelli lidera el Campeonato de Pilotos con 131 puntos, seguido de su co-equipero con 88 unidades. Leclerc y Hamilton, de Ferrari, están tercero y cuarto lugar respectivamente, mientras que Lando Norris, Oscar Piastri y Max Verstappen completan el Top 7.

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DB