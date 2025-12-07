Real Madrid Sufre Nueva Lesión en el Partido vs Celta de Vigo, ¿Qué le Pasó a Éder Militao?

La presente temporada ha sido un auténtico calvario para el Real Madrid en cuanto a lesiones se refiere. Aunque el equipo dirigido por Xabi Alonso cuenta con Kylian Mbappé en el ataque y el francés es actualmente el máximo anotador en Europa, las lesiones siguen mermando la estabilidad del equipo y este domingo 7 de diciembre, han sufrido una nueva baja: la de Éder Militao.

Real Madrid se vio las caras con el Celta de Vigo en la cancha del Estadio Santiago Bernabéu para disputar el partido correspondiente a la 37 de LaLiga en España. Para la mala fortuna del cuadro merengue, su defensa Éder Militao tuvo que abandonar el terreno de juego tras lo que aparenta ser una lesión en la zona de los isquiotibiales.

¿Qué le pasó a Éder Militao?

Corría el minuto 22 cuando Celta de Vigo realizó un ataque sobre la portería del Real Madrid. Militao realizó un esfuerzo físico para alcanzar al delantero rival y logró evitar el remate a puerta. Sin embargo, se tiró al césped cuando sintió la molestia en la parte posterior del muslo izquierdo. En ese momento ingreso el cuerpo médico del equipo local, mismo que confirmo que el brasileño no podía seguir en el partido.

Ante la situación de Militao, Xabi Alonso decidió mandar a la cancha a Antonio Rüdiger, quien precisamente viene saliendo de una lesión. Habrá que esperar a conocer el parte médico oficial del club para saber la gravedad de lo sucedido con el zaguero brasileño.

Real Madrid sufre una nueva lesión

Actualmente el Real Madrid tiene a cinco futbolistas lesionados, esto contando al recién lastimado Éder Militao. Y es que ademas del defensor brasileño, Dean Huijsen, Ferland Mendy, Trent Alexander-Arnold y Dani Carvajal, están ausentes de las convocatorias del equipo debido a que cada uno tiene una molestia diferente.

