¿Qué Sigue Después del Sorteo del Mundial 2026? Fechas Clave y Sedes para Definir Calendario

Después del sorteo de la Copa Mundial de Futbol 2026, qué sigue, en N+ te presentamos una guía de los próximos partidos, sedes y fechas clave. Lo más próximo es la ceremonia para dar a conocer el calendario mundialista, con fechas y horarios. A continuación, los detalle.

Fecha y lugar de partidos de México en el Mundial 2026

La Selección Mexicana futbol tendrá dos juegos del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México y otro más en el Estadio Guadalajara.

Los partidos se jugarán en estas fechas:

Jueves 11 de junio : México vs Sudáfrica, en el Estadio Ciudad de México

: México vs Sudáfrica, en el Estadio Ciudad de México Jueves 18 de junio: México vs Corea del Sur, en el Estadio Guadalajara

Miércoles 24 de junio: México vs Ganador del Play O-Off D de la UEFA (Dinamarca, Macedonia, República Checa o República de Irlanda), en el Estadio Ciudad de México

¿Cuándo se conocerán fechas y sedes de cada partidos del Mundial 2026?

La FIFA aseguró que dará a conocer el sábado 6 de diciembre de 2025 las fechas y las sedes de cada uno de los partidos del Mundial 2026 que se disputarán en Estados Unidos, Canadá y México, que iniciará el 11 de junio con el partido de la inauguración en el estadio Azteca en México y acaba el domingo 19 de julio con la gran final en el estadio MetLife de New Jersey, Estados Unidos.

¿Cuáles son los grupos del Mundial 2026?

GRUPO A

México

Corea

Sudáfrica

Ganador del Play O-Off D de la UEFA (Dinamarca, Macedonia, República Checa o República de Irlanda)

GRUPO B

Canadá

Suiza

Qatar

Ganador del Play-Off A de la UEFA (Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia y Herzegovina)

GRUPO C

Brasil

Marruecos

Escocia

Haití

GRUPO D

Estados Unidos

Australia

Paraguay

Ganador del Play-Off C de la UEFA (Eslovaquia, Kosovo, Turquía y Rumania)

GRUPO E

Alemania

Ecuador

Costa de Marfil

Curazao

GRUPO F

Países Bajos

Japón

Túnez

Ganador del PLay-Off B de la UEFA (Ucrania, Suecia, Polonia y Albania)

GRUPO G

Bélgica

Irán

Egipto

Nueva Zelanda

GRUPO H

España

Uruguay

Arabia Saudita

Cabo Verde

GRUPO I

Francia

Senegal

Noruega

Ganador del Play-Off intercontinental 2 (Bolivia, Surinam e Irak)

GRUPO J

Argentina

Austria

Argelia

Jordania

GRUPO K

Portugal

Colombia

Uzbekistán

Ganador del Play-Off Intercontinental 1 (Jamaica, Congo o Nueva Caledonia)

GRUPO L

Inglaterra

Croacia

Panamá

Ghana

¿Cuántos partidos y selecciones participarán en el Mundial 2026?

La Copa del Mundo 2026 será la primera que tendrá 104 partidos y 48 selecciones clasificadas.

Fecha y hora de los partidos del Mundial 2026 se conocerá en este día

Aún falta conocerse el día exacto y hora de los partido del Mundial 2026, esto ocurrirá el sábado 6 de diciembre de 2025, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, lo revelará con Leyendas de la FIFA y representantes de los 42 equipos clasificados.

Lo que se tiene certeza es que los primeros partidos en Canadá y EUA se tendrá en:



Canadá

12 de junio de 2026 se realizará el primer juego en Toronto



Estados Unidos

12 de junio de 2026 se llevará a cabo el primer juego en Los Angeles

¿Dónde serán las sedes del Mundial 2026 en EUA, Canadá y México?



La 16 sedes del Mundial 2026 estarán 11 sitios en Estados Unidos, tres en México y dos en Canadá, con las siguientes ciudades:

Atlanta

Boston

Ciudad de México

Dallas

Filadelfia

Guadalajara

Houston

Kansas City

San Francisco

Los Ángeles

Miami

Monterrey

Nueva York

Nueva Jersey

Seattle

Toronto

Vancouver

¿Cuándo se conocerá al tercer rival de México en el grupo A?

El cuarto integrante del grupo A se definirá en marzo de 2026 con el ganador del 'play off' europeo D (República Checa/Irlanda/Dinamarca/Macedonia)

