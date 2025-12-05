Inicio Deportes ¿Qué Sigue Después del Sorteo del Mundial 2026? Fechas Clave y Sedes para Definir Calendario

¿Qué Sigue Después del Sorteo del Mundial 2026? Fechas Clave y Sedes para Definir Calendario

Te presentamos una guía de los próximos partidos, sedes y fechas clave del Mundial 2026

¿Qué Sigue Después del Sorteo del Mundial 2026? Fechas Claves y Sedes para Definir Calendario

Logotipo del Mundial de Futbol 2026. Foto: Reuters

Después del sorteo de la Copa Mundial de Futbol 2026, qué sigue, en N+ te presentamos una guía de los próximos partidos, sedes y fechas clave. Lo más próximo es la ceremonia para dar a conocer el calendario mundialista, con fechas y horarios. A continuación, los detalle.

Consulta en N+ el LIVEBLOG Sobre Resultado Sorteo del Mundial 2026

Fecha y lugar de partidos de México en el Mundial 2026

La Selección Mexicana futbol tendrá dos juegos del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México y otro más en el Estadio Guadalajara.

Los partidos se jugarán en estas fechas:

  • Jueves 11 de junio: México vs Sudáfrica, en el Estadio Ciudad de México
  • Jueves 18 de junio: México vs Corea del Sur, en el Estadio Guadalajara
  • Miércoles 24 de junio: México vs Ganador del Play O-Off D de la UEFA (Dinamarca, Macedonia, República Checa o República de Irlanda), en el Estadio Ciudad de México

Video. Sorteo Mundial 2026: Así Quedaron Conformados los Grupos, ¿En Cuál Está México?

¿Cuándo se conocerán fechas y sedes de cada partidos del Mundial 2026?

La FIFA aseguró que dará a conocer el sábado 6 de diciembre de 2025 las fechas y las sedes de cada uno de los partidos del Mundial 2026 que se disputarán en Estados Unidos, Canadá y México, que iniciará el 11 de junio con el partido de la inauguración en el estadio Azteca en México y acaba el domingo 19 de julio con la gran final en el estadio MetLife de New Jersey, Estados Unidos.

Video. ¿Cómo Es el Sorteo del Mundial 2026? Paso a Paso del Evento Hoy en EUA

¿Cuáles son los grupos del Mundial 2026?

Video. Sorteo del Mundial 2026: ¿A Quién Enfrentará México en el Partido Inaugural?

GRUPO A

México
Corea
Sudáfrica
Ganador del Play O-Off D de la UEFA (Dinamarca, Macedonia, República Checa o República de Irlanda)

GRUPO B

Canadá
Suiza
Qatar
Ganador del Play-Off A de la UEFA (Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia y Herzegovina)

GRUPO C

Brasil
Marruecos
Escocia
Haití

GRUPO D

Estados Unidos
Australia
Paraguay
Ganador del Play-Off C de la UEFA (Eslovaquia, Kosovo, Turquía y Rumania)

GRUPO E

Alemania
Ecuador
Costa de Marfil
Curazao

GRUPO F

Países Bajos
Japón
Túnez
Ganador del PLay-Off B de la UEFA (Ucrania, Suecia, Polonia y Albania)

GRUPO G

Bélgica
Irán
Egipto
Nueva Zelanda

GRUPO H

España
Uruguay
Arabia Saudita
Cabo Verde

GRUPO I

Francia
Senegal
Noruega
Ganador del Play-Off intercontinental 2 (Bolivia, Surinam e Irak)

GRUPO J

Argentina
Austria
Argelia
Jordania

GRUPO K

Portugal
Colombia
Uzbekistán
Ganador del Play-Off Intercontinental 1 (Jamaica, Congo o Nueva Caledonia)

GRUPO L

Inglaterra
Croacia
Panamá
Ghana

¿Cuántos partidos y selecciones participarán en el Mundial 2026?

  • La Copa del Mundo 2026 será la primera que tendrá 104 partidos y 48 selecciones clasificadas.

Fecha y hora de los partidos del Mundial 2026 se conocerá en este día

Aún falta conocerse el día exacto y hora de los partido del Mundial 2026, esto ocurrirá el sábado 6 de diciembre de 2025, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, lo revelará con Leyendas de la FIFA y representantes de los 42 equipos clasificados.

Lo que se tiene certeza es que los primeros partidos en Canadá y EUA se tendrá en:
 
Canadá 

  • 12 de junio de 2026 se realizará el primer juego en Toronto

 
Estados Unidos

  • 12 de junio de 2026 se llevará a cabo el primer juego en Los Angeles

¿Dónde serán las sedes del Mundial 2026 en EUA, Canadá y México?


La 16 sedes del Mundial 2026 estarán 11 sitios en Estados Unidos, tres en México y dos en Canadá, con las siguientes ciudades: 

  • Atlanta
  • Boston
  • Ciudad de México
  • Dallas
  • Filadelfia
  • Guadalajara
  • Houston 
  • Kansas City
  • San Francisco
  • Los Ángeles
  • Miami
  • Monterrey
  • Nueva York
  • Nueva Jersey
  • Seattle
  • Toronto
  • Vancouver

¿Cuándo se conocerá al tercer rival de México en el grupo A?

  • El cuarto integrante del grupo A se definirá en marzo de 2026 con el ganador del 'play off' europeo D (República Checa/Irlanda/Dinamarca/Macedonia)

