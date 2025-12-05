¿Qué Sigue Después del Sorteo del Mundial 2026? Fechas Clave y Sedes para Definir Calendario
Te presentamos una guía de los próximos partidos, sedes y fechas clave del Mundial 2026
Después del sorteo de la Copa Mundial de Futbol 2026, qué sigue, en N+ te presentamos una guía de los próximos partidos, sedes y fechas clave. Lo más próximo es la ceremonia para dar a conocer el calendario mundialista, con fechas y horarios. A continuación, los detalle.
Consulta en N+ el LIVEBLOG Sobre Resultado Sorteo del Mundial 2026
Fecha y lugar de partidos de México en el Mundial 2026
La Selección Mexicana futbol tendrá dos juegos del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México y otro más en el Estadio Guadalajara.
Los partidos se jugarán en estas fechas:
- Jueves 11 de junio: México vs Sudáfrica, en el Estadio Ciudad de México
- Jueves 18 de junio: México vs Corea del Sur, en el Estadio Guadalajara
- Miércoles 24 de junio: México vs Ganador del Play O-Off D de la UEFA (Dinamarca, Macedonia, República Checa o República de Irlanda), en el Estadio Ciudad de México
¿Cuándo se conocerán fechas y sedes de cada partidos del Mundial 2026?
La FIFA aseguró que dará a conocer el sábado 6 de diciembre de 2025 las fechas y las sedes de cada uno de los partidos del Mundial 2026 que se disputarán en Estados Unidos, Canadá y México, que iniciará el 11 de junio con el partido de la inauguración en el estadio Azteca en México y acaba el domingo 19 de julio con la gran final en el estadio MetLife de New Jersey, Estados Unidos.
¿Cuáles son los grupos del Mundial 2026?
GRUPO A
México
Corea
Sudáfrica
Ganador del Play O-Off D de la UEFA (Dinamarca, Macedonia, República Checa o República de Irlanda)
GRUPO B
Canadá
Suiza
Qatar
Ganador del Play-Off A de la UEFA (Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia y Herzegovina)
GRUPO C
Brasil
Marruecos
Escocia
Haití
GRUPO D
Estados Unidos
Australia
Paraguay
Ganador del Play-Off C de la UEFA (Eslovaquia, Kosovo, Turquía y Rumania)
GRUPO E
Alemania
Ecuador
Costa de Marfil
Curazao
GRUPO F
Países Bajos
Japón
Túnez
Ganador del PLay-Off B de la UEFA (Ucrania, Suecia, Polonia y Albania)
GRUPO G
Bélgica
Irán
Egipto
Nueva Zelanda
GRUPO H
España
Uruguay
Arabia Saudita
Cabo Verde
GRUPO I
Francia
Senegal
Noruega
Ganador del Play-Off intercontinental 2 (Bolivia, Surinam e Irak)
GRUPO J
Argentina
Austria
Argelia
Jordania
GRUPO K
Portugal
Colombia
Uzbekistán
Ganador del Play-Off Intercontinental 1 (Jamaica, Congo o Nueva Caledonia)
GRUPO L
Inglaterra
Croacia
Panamá
Ghana
¿Cuántos partidos y selecciones participarán en el Mundial 2026?
- La Copa del Mundo 2026 será la primera que tendrá 104 partidos y 48 selecciones clasificadas.
Fecha y hora de los partidos del Mundial 2026 se conocerá en este día
Aún falta conocerse el día exacto y hora de los partido del Mundial 2026, esto ocurrirá el sábado 6 de diciembre de 2025, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, lo revelará con Leyendas de la FIFA y representantes de los 42 equipos clasificados.
Lo que se tiene certeza es que los primeros partidos en Canadá y EUA se tendrá en:
Canadá
- 12 de junio de 2026 se realizará el primer juego en Toronto
Estados Unidos
- 12 de junio de 2026 se llevará a cabo el primer juego en Los Angeles
¿Dónde serán las sedes del Mundial 2026 en EUA, Canadá y México?
La 16 sedes del Mundial 2026 estarán 11 sitios en Estados Unidos, tres en México y dos en Canadá, con las siguientes ciudades:
- Atlanta
- Boston
- Ciudad de México
- Dallas
- Filadelfia
- Guadalajara
- Houston
- Kansas City
- San Francisco
- Los Ángeles
- Miami
- Monterrey
- Nueva York
- Nueva Jersey
- Seattle
- Toronto
- Vancouver
¿Cuándo se conocerá al tercer rival de México en el grupo A?
- El cuarto integrante del grupo A se definirá en marzo de 2026 con el ganador del 'play off' europeo D (República Checa/Irlanda/Dinamarca/Macedonia)
