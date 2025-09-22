¿Quiénes Fueron los Ganadores del Balón de Oro 2025?
La 69ª edición del Balón de Oro se celebró este lunes 22 de septiembre y ya conocemos a todos los ganadores de este prestigioso galardón que otorga la revista France Football.
Se llevó a cabo la ceremonia del Balón de Oro 2025 en París, Francia, para premiar a los mejores jugadores del mundo durante la temporada 2024/25. En total, la revista France Football premió ocho categorías distintas y aquí te decimos quiénes fueron las y los ganadores de la 69ª edición de este prestigioso reconocimiento.
La ceremonia, que fue conducida por el ganador del Balón de Oro masculino en 1987, Ruud Gullit, y la periodista británica, Kate Scott, se celebró en el Théâtre du Châtelet de la capital francesa.
Últimos ganadores del Balón de Oro
- 2024 - Rodri
- 2023 - Lionel Messi
- 2022 - Karim Benzema
- 2021 - Lionel Messi
- 2020 - Lionel Messi
Ganadores del Balón de Oro 2025
- Trofeo Kopa (Mejor jugador menor de 21 años): Lamine Yamal (FC Barcelona)
- Trofeo Kopa femenino: Vicky López (FC Barcelona)
- Mejor entrenador(a) de futbol femenil: Sarina Wiegman (Selección Femenil de Inglaterra)
- Mejor entrenador de futbol varonil: Luis Enrique (Paris Saint-Germain)
- Trofeo Yashin (Mejor portero): Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain)
- Trofeo Yashin femenino: Hannah Hampton (Chelsea FC)
- Trofeo Gerd Müller (Mejor delantero): Viktor Gyökeres (Sporting Lisboa / Arsenal FC)
- Trofeo Gerd Müller femenino: Ewa Pajor (FC Barcelona)
- Mejor club femenino: Arsenal FC
- Mejor club masculino: Paris Saint-Germain
- Premio Sócrates (reconocimiento humanitario de labor social): Sira Martínez, Fundación Xana
- Balón de Oro femenino: Aitana Bonmatí (FC Barcelona)
- Balón de Oro masculino: Ousmane Dembélé
