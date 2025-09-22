Inicio Deportes ¿Quiénes Fueron los Ganadores del Balón de Oro 2025?

¿Quiénes Fueron los Ganadores del Balón de Oro 2025?

La 69ª edición del Balón de Oro se celebró este lunes 22 de septiembre y ya conocemos a todos los ganadores de este prestigioso galardón que otorga la revista France Football. Foto: Reuters

Se llevó a cabo la ceremonia del Balón de Oro 2025 en París, Francia, para premiar a los mejores jugadores del mundo durante la temporada 2024/25. En total, la revista France Football premió ocho categorías distintas y aquí te decimos quiénes fueron las y los ganadores de la 69ª edición de este prestigioso reconocimiento.

La ceremonia, que fue conducida por el ganador del Balón de Oro masculino en 1987, Ruud Gullit, y la periodista británica, Kate Scott, se celebró en el Théâtre du Châtelet de la capital francesa.

Últimos ganadores del Balón de Oro

  • 2024 - Rodri
  • 2023 - Lionel Messi
  • 2022 - Karim Benzema
  • 2021 - Lionel Messi
  • 2020 - Lionel Messi

Ganadores del Balón de Oro 2025

  • Trofeo Kopa (Mejor jugador menor de 21 años): Lamine Yamal (FC Barcelona)
  • Trofeo Kopa femenino: Vicky López (FC Barcelona)
  • Mejor entrenador(a) de futbol femenil: Sarina Wiegman (Selección Femenil de Inglaterra)
  • Mejor entrenador de futbol varonil: Luis Enrique (Paris Saint-Germain)
  • Trofeo Yashin (Mejor portero): Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain)
  • Trofeo Yashin femenino: Hannah Hampton (Chelsea FC)
  • Trofeo Gerd Müller (Mejor delantero): Viktor Gyökeres (Sporting Lisboa / Arsenal FC)
  • Trofeo Gerd Müller femenino: Ewa Pajor (FC Barcelona)
  • Mejor club femenino: Arsenal FC
  • Mejor club masculino: Paris Saint-Germain
  • Premio Sócrates (reconocimiento humanitario de labor social): Sira Martínez, Fundación Xana
  • Balón de Oro femenino: Aitana Bonmatí (FC Barcelona)
  • Balón de Oro masculino: Ousmane Dembélé

