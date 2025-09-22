Guillermo Ochoa Sufre Goleada en su Debut con AEL Limassol Rumbo al Mundial 2026

El arquero mexicano Guillermo Ochoa hizo su debut con el AEL Limassol de Chipre, jugando los 90 minutos.

El guardameta, surgido de las fuerzas básicas del América, con esta presentación suma ya su séptimo club en Europa, tras haber defendido los colores del Ajaccio, Málaga, Granada, Standard de Lieja, Salernitana y Avs FS. Cabe recordar que Ochoa estuvo muy cerca de fichar por el Burgos de la segunda división española, aunque la operación se cayó a último momento.

¿Jugará Ochoa el próximo mundial con la selección mexicana?

En días recientes, Javier Aguirre fue cuestionado sobre una posible convocatoria de Ochoa al Mundial 2026. El técnico mexicano fue claro: todos los futbolistas considerados debían estar en activo. Con su estreno en Chipre, el portero mantiene vivas sus posibilidades de integrar la lista final.

Guillermo Ochoa busca entrar a la historia como el primer futbolista mexicano con seis participaciones mundialistas, un logro que lo pondría a la par de figuras como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, quienes también aspiran a disputar su sexto mundial en 2026.

¿Cómo le fue a Guillermo Ochoa en su debut en Chipre?

Su camino hacia ese objetivo comenzó este 22 de septiembre con su estreno en Chipre, donde disputó los 90 minutos con el AEL Limassol, aunque el debut terminó con una dura goleada 5-0 frente al Omonia.

El próximo compromiso del guardameta será el 27 de septiembre, cuando el AEL Limassol reciba al Akritas, en partido correspondiente a la quinta jornada de la liga chipriota.

