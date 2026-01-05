¿Quién Ganó el Partido Leicester City vs West Bromwich de la Segunda División Inglesa?

Hace casi diez años el Leicester City demostró que, aún en el futbol moderno en el que pareciera que sólo los clubes más ricos pueden aspirar a ganar títulos, los equipos "chicos" pueden sorprender a propios y extraños. En la temporada 2015/16, el conjunto de los 'Zorros' conquistó la Premier League, una de las cinco ligas más importantes del mundo futbolístico.

Sin embargo, el presente del club es muy distinto al de aquellos años. Luego de haber ganado el título de la máxima categoría del futbol inglés, lo cual los llevó a disputar la UEFA Champions League, el equipo fue perdiendo a sus mejores jugadores y, con ello, el protagonismo de una de las liga más competitivas de Europa. Actualmente, Leicester City es un conjunto de segunda división en Inglaterra y su regreso a la Premier parece lejano.

Resultado del partido Leicester City vs West Bromwich

Este lunes 5 de enero, Leicester City recibió al West Bromwich Albion para disputar el partido correspondiente a la vigésima sexta fecha del campeonato. El equipo de los 'Zorros' logró llevarse el triunfo gracias a un gol agónico de Abdul Fatawu Issahaku, quien al minuto 90+4 marcó el tanto de la victoria, lo cual definió el resultado 2-1.

Con este resultado, Leicester subió al lugar 12 de la tabla de la English Football League con 37 puntos. Sin embargo, aún están lejos de los primeros lugares y, por ende, de pelear por el ascenso de regreso a la Premier League.

El líder actual de la competición es el equipo de Coventry City, que registra 52 unidades.

