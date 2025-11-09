¿Cómo Quedó el Clásico de Argentina Entre Boca Jrs. vs River Plate?

El Superclásico del futbol argentino volvió a encender pasiones en la jornada 15 del torneo de Primera División, con Boca Juniors y River Plate enfrentándose en una Bombonera repleta y vibrante. El marcador final fue 2-0 en favor del conjunto xeneize, en un encuentro que mantuvo la intensidad característica del duelo más importante del país.

Boca llegaba con la motivación a tope tras dos victorias consecutivas y con la posibilidad de asegurar su clasificación a la Copa Libertadores 2026, además de sellar su pase a los octavos de final del Torneo Clausura. El equipo dirigido por Claudio Ubeda buscaba extender su buen momento y reafirmar su dominio en casa frente a su máximo rival.

Noticia relacionada: Premier League: Man. City vs Liverpool ¿Cómo Quedó el Juego en Inglaterra?

Video: River Plate vs México: Análisis del Partido y la Rivalidad México-Argentina

Por su parte, River Plate afrontaba el compromiso bajo presión, luego de caer en la liga y quedar eliminado en semifinales de la Copa Argentina tras una tanda de penales. El equipo de Gallardo necesitaba ganar sí o sí para mantener vivas sus aspiraciones de conseguir el boleto directo a la Copa.

¿Cómo llegaron River y Boca al encuentro?

El historial reciente mostraba un panorama parejo: en los últimos 3 enfrentamientos, River había ganado 2 encuentros, por su parte, Boca Jrs. se llevó la victoria en un duelo. En la estadística histórica del Superclásico, contaban con 264 enfrentamientos oficiales, con 92 triunfos para Boca, 84 empates y 88 victorias para River, reflejando la eterna rivalidad que divide al país sudamericano.

Como detalle curioso, la cantante Dua Lipa sorprendió al público asistiendo al partido, vistiendo la camiseta de la Selección Argentina y disfrutando del ambiente único del Superclásico en la Bombonera.

El encuentro, más allá del resultado, volvió a demostrar por qué este duelo es uno de los espectáculos más apasionantes del futbol mundial: intensidad, orgullo y una historia que sigue escribiéndose partido a partido.

Historias destacadas: