Resultado Bolonia vs Inter Hoy: ¿Quién Pasó a la Final de Supercopa de Italia 2025?

La segunda semifinal de la Supercopa de Italia 2025 se disputó este viernes 19 de diciembre entre el Bolonia y el Inter de Milán, en el Estadio de la Universidad Rey Saud, un día después de que el Napoli consiguió el boleto a la gran final a costa del Milán.

El partido Bolonia vs Inter de Milán empezó con todo. Y fue el equipo neroazurro, con su casaca blanca de visitante, el que pegó primero de manera contundente. Apenas al minuto 2 marcó el 1-0 a su favor.

En el Estadio de la Universidad Rey Saud, ubicado en la ciudad de Riad de Arabia Saudita, el delantero francés Marcus Thuram mandó la pelota a las redes, superando al guardameta Federico Ravaglia para inaugurar la pizarra en el arranque del encuentro.

Con el 1-0 a su favor, el Inter de Milán estaba cómodo y empezó a manejar el esférico, también con la intención de desesperar al conjunto boloñés. Y pudo ampliar la ventaja antes de la media hora, pero Zielinsky y Bonny desperdiciaron sus oportunidades porque les faltó precisión frente a la meta.

El Bolonia emparejó 1-1 el marcador a los 35 minutos, desde los once pasos. El delantero Riccardo Orsolini cobró de manera efectiva el panel y venció el lance del arquero Josep Martínez, que nada pudo hacer para atajar el disparo.

Con todo parejo, hasta la posesión de pelota y remates al arco, ambas escuadras se fueron al descanso luego de 45 minutos de juego. Así que la segunda parte prometía más emociones, porque el boleto a la final de la Supercopa de Italia estaba en el aire.

Ya en la parte complementaria, el Inter de Milán volvió a lanzarse con todo al ataque y Thuram puso nervioso al arquero Ravaglia, quien alcanzó a atajar el remate.

Para renovar el ataque del Inter de Milán, el estratega Cristian Chivu hizo cambios al minuto 70: mandó al campo al delantero argentino Lautaro Martinez en lugar de Thuram y a Davide Frattesi para suplir a Mijitaryán.

Y aunque el Bolonia tenía más tiempo la pelota, el equipo negriazul llegaba más al área enemiga, con sensaciones de peligro.

Así se fue esfumando el tiempo, sin que ninguno de los equipos pudiera mover el marcador de nueva cuenta. Hasta que el árbitro decretó el final luego de 90+6 minutos.

Luego de que el boleto no se decidió en el tiempo regular, debido al 1-1 en el marcador, los equipos tuvieron que definir al triunfador en tanda de penales. Desde los once pasos el Bolonia fue más certero y ganó el encuentro al concretar 3 penales, contra 2 de los neroazurris, así que celebró por todo lo alto el pase a la gran final.

En el partido por el trofeo de campeón, que se disputará el próximo lunes 22 de diciembre, se enfrentarán Bolonia vs Napoli, que el jueves derrotó 2-0 al Milán para avanzar a la final.

