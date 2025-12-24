Resultado Camerún vs Gabón Hoy: ¿Cómo Quedó el Partido de la Copa Africana de Naciones 2025?

En partido de la Jornada 1 de la Fase de Grupos de la Copa Africana de Naciones 2025, la selección de Camerún se enfrentó a su similar de Gabón en el Estadio Agadir, de Marruecos.

Camerún arrancó el duelo con la espada desenvainada y se puso adelante en el marcador muy pronto. Fue al minuto 6 que el centro delantero Etta Eyong mandó el 1-0 a las redes, superando a la zaga y al guardameta Loyce Mbaba.

El combinado de Gabón resintió el golpe, pero no dejó de pelear y estuvo cerca del empate en al menos dos ocasiones. Luego de 45 minutos, Camerún tenía la ventaja del gol pero las estadísticas estaban parejas: 6 remates cada uno y 52 % de posesión para los cameruneses y 48 % para los gaboneses.

Resultado Camerún vs Gabón hoy: ¿Quién ganó en la Copa Africana de Naciones 2025?

Para la segunda parte no varió mucho el panorama: Camerún manejaba la pelota de acuerdo a sus intereses, mientras que Gabón buscaba emparejar el marcador. Y en menos de diez minutos llegó con peligro al área local en al menos dos ocasiones.

En la recta final del encuentro se invirtieron los papeles: Gabón se adueñó de la posesión del esférico, mientras que los cameruneses se replegaron para tratar de conservar la ventaja. Y vaya que hubo tensión en la zaga local.

Luego de 90 minutos el silbante decretó que era suficiente y el marcador final quedó 1-0 a favor de Camerún, que con los tres puntos se ubicó en el segundo sitio del Grupo F, abajo de Costa de Marfil.

