¿Quién Ganó el Partido Cruz Azul vs Tigres? Resultado del Juego de Liga MX 2026

Este domingo 15 de febrero se jugó el partido Cruz Azul vs Tigres, correspondiente a la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX. Ambos equipos llegaban en condiciones muy similares, pues luego de cinco partidos disputados, los dos conjuntos sacaron 10 puntos, producto de tres victorias, un empate y una derrota. Ahora, con la Máquina como local, se vieron las caras para este encuentro entre dos de los grandes candidatos a conseguir el título del futbol mexicano.

Cruz Azul escala al subliderato del torneo

Cruz Azul se llevó el triunfo jugando en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, tras vencer a Tigres por marcador de 2-1. Los goles del encuentro llegaron en la segunda mitad. El primer tanto del compromiso fue un autogol de Joaquim Pereira, quien al minuto 56 intentó regresar el esférico con la cabeza para su portero, pero el balón terminó dentro de su propia portería.

El equipo dirigido por Nicolás Larcamón aprovechó el envión anímico del autogol y, cuatro minutos después apareció Nico Ibáñez para duplicar la ventaja aplicando la “ley del ex”. Y es que el delantero argentino que recién fue contratado por Cruz Azul, llegó a La Noria proveniente de Tigres.

El cuadro felino intentó reaccionar y, al minuto 77, descontaron el marcador con un gol anotado por Ángel Correa. Sin embargo, el gol del ex jugador del Atlético de madrid no fue suficiente para evitar la derrota de su equipo.

Con este resultado Cruz Azul escala hasta el segundo lugar de la tabla. El conjunto celeste suma 13 puntos luego de seis partidos disputados y está solamente por debajo de las Chivas.

Resultados de la Jornada 6 de la Liga MX

Ha terminado una jornada más en la Liga MX. Hasta ahora se han jugado seis fechas del torneo Clausura 2026 y estos fueron los resultados de la sexta jornada:

Pueba 2-3 Pumas

Toluca 1-0 Tijuana

Atlético San Luis 3-0 Querétaro

Pachuca 3-1 Atlas

Monterrey 1-0 León

Juárez 1-2 Necaxa

Chivas 1-0 América

Cruz Azul 2-1 Tigres

DB