Este miércoles 20 de mayo se jugó la final de la Europa League 2026. El partido Friburgo vs Aston Villa se disputó en el Tupras Stadium de Estambul, Turquía, ante unos 40 mil espectadores.

Con uniforme rojo, el Friburgo alemán arrancó fuerte y atacando a toda velocidad a un Aston Villa que tardó en acomodarse en la cancha. Sin embargo, luego de unos 10 minutos el equipo inglés, ataviado de blanco, se encontró más cómodo.

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La primera media hora fue tensa, de ida y vuelta, con un par de oportunidades de gol para cada equipo. En el Aston Villa, el guardameta “Dibu” Martinez lució seguro y detuvo lo que llegó a su portería.

Fue hasta el minuto 40 que cayó el 1-0 a favor del Villanos: Una jugada de pizarrón, en un tiro de equina, culminó con una gran volea de Youri Tielemans que se fue al fondo de las redes pese a que el arquero Noah Atubolou se estiró a todo lo largo.

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Resultado Friburgo vs Aston Villa: ¿Quién Ganó la Final de la Europa League 2026? Resumen y Goles

Antes de la pausa del medio tiempo, a los 45+2, el argentino Emiliano Buendía hizo el 2-0: desde fuera del área le pegó de zurda a la pelota, que hizo una perfecta comba, y la mandó casi al ángulo superior de la meta.

En la segunda parte, el Friburgo trató de reaccionar y se lanzó en busca del gol que le diera esperanzas de igualar el marcador. Pero la zaga del Aston Villa y el cancerbero Emiliano Martínez estuvieron impasables.

Y en el minuto 55 los Villanos sentenciaron el partido con el 3-0, cortesía de Morgan Rogers. Fue otro mazazo en el ánimo de los Buitres germanos, que siguieron luchando por honor pese a que enfrente tenían a un rival que dejaba poco espacio para una reacción.

Así llegó el silbatazo final y el Aston Villa festejó su primer título a nivel europeo desde 1982, luego de una gran temporada. Merecido campeón de la Europa League 2026.

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Con información de N+

RGC